Dolar ne kadar oldu? (02.04.2018)

Dolar/TL ve faiz, son bir kaç haftada yaşanan sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından Perşembe günü yaşanan düzeltme hareketi ile düşüş eğiliminde.

Bankacılar Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle işlemlerin hacimsiz kaldığını, bu seyrin bugün de kısmen devam edebileceğini belirtiyorlar.

Bugün iç piyasada Mart ayına ilişkin imalat PMI ve öncü dış ticaret dengesi takip edilecek. Dış piyasalarda ise bugün ABD ISM imalat endeksi izlenirken Çarşamba günü ABD ISM hizmetler endeksi ve Cuma günü tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yön belirleyici olarak takip edilecek.



Analistler sert değer kayıplarının ardından geçen hafta Perşembe günü TL’de son dönemde gözlenen rekor değer kayıplarının bir düzeltmesinin yaşandığını belirtiyorlar.

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’e yükselen dolar/TL geçen hafta Perşembe günü illikit piyasada 3.9350 seviyesine kadar gerilemişti.

Cuma gününü ise 3.96 civarından tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 08.51’de 3.9604/3.9614 seviyesindeydi. Tarihi zirvesini aynı dönemde 4.5037 ile gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4187/4.4201, 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8770/4.8789 seviyesinde bulunuyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dış piyasalarda ticaret savaşlarını izliyoruz. İçeride Başbakan Yıldırım’ın bu hafta açıklanacağını söylediği enflasyonu düşürmeyi aynı zamanda büyümeyi dengeli desteklemeyi hedefleyen paket yakından takip edilecek. TCMB’nin genişlettiği TL uzlaşmalı NDF adımı ise piyasanın olumsuz günlerinde mutlaka destek olacaktır.

Yıldırım haftasonu yaptığı açıklamada teşviklerin bu hafta açıklanacağını söyledi.

Merkez Bankası ise haftasonu 2018 ikinci çeyreğe ilişkin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi takvimini açıkladı. Banka ilk çeyrekte bir ay vadeli ihaleleri haftada üç kez düzenlerken bu ikinci çeyrekte her güne çıkıyor.

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Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.52 valörde son işlem yüzde 12.49 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 14.07, valörde son işlemde yüzde 14.03 seviyesindeydi.

REUTERS