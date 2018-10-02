Dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar!

Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 625 baz puan artırmasının ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bireylerin döviz talebinin azalmasının desteğiyle gerileyen dolar/TL'de 6 seviyesinin altındaki seyir sürüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumsuz bir hava var. Dolar endeksinin de biraz yukarıda olduğunu görüyoruz. Buna paralel TL de dolar karşısında hafif bir değer kaybında. Dolar/TL’de genel eğilim aşağı görünüyor ancak burada lokal talebi belirleyici olacaktır. Kur 6 seviyesinin altında kaldıkça düşüş eğilimi belirginleşebilir. Enflasyon verisi kurun seyri açısından izlenecek. Ancak asıl yön belirleyici başta Rahip Brunson’ın mahkemesi olmak üzere iyileşmeye başlayan Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri” dedi.

Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanırken, izlenen bir diğer önemli konu ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve hali hazırda ev hapsinde tutulan ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın 12 Ekim’de yapılacak olan mahkemesi.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ABD yönetimi Brunson’ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti.

ABD ile bozulan ilişkiler, birçok unsur nedeniyle değer kaybı eğiliminde olan TL’deki kayıpları hızlandırmış, dolar/TL 13 Ağustos’ta illikit piyasada 7.24 ile tarihi, zirveyi görmüştü.

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İlgili dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden sert bir şekilde negatif ayrışan TL’de son dönemde bir toparlanma eğilimi gözlenirken, volatilite azalmış durumda.

Bankacılar TCMB’nin sert faiz artışı, ABD ve AB ile ilişkilerin iyileşebileceğine yönelik artan iyimserlik, Yeni Ekonomi Programı’nda makul tahminlerde bulunulması ve ortaya konan yaklaşımın son dönemde TL’ye destek olduğunu belirtiyor.

Öte yandan bireylerin Ağustos ayında yükselen panik döviz talebinin azalmasının da kurdaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor.

TCMB verilerine göre lokallerin günlük spot döviz işlem hacimleri dolar/TL’nin tarihi zirvelere yükseldiği Ağustos ayında ortalama 5.4 milyar dolar seviyesindeydi. Hatta 10 Ağustos tarihinde günlük işlem hacmi 10 milyar dolar olmuştu. Eylül’de ise günlük ortalama 3.4 milyar dolar seviyesine geriledi.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 18.18, valörde son işlemde yüzde 17.99 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 17.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü valörde son işlemde yüzde 25.82 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 25.87 seviyesindeydi.

REUTERS