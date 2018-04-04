Dolar ne kadar oldu? (04.04.2018)

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından sınırlı gerileyen ve 4 seviyesinin altındaki işlem gören dolar/TL'de dışarıda küresel ticaret savaşları endişeleri içeride ise makroekonomik jeopolitik ve siyasi gelişmeler izleniyor.

Yatırımcılar ticaret savaşı kaygılarıyla sadece hisse senedi değil diğer varlık sınıflarında da pozisyon almaktan imtina ettiği görülüyor.



Ticaret savaşı kaygıları Trump yönetiminin Çin’den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan bir grup ürüne yüzde 25 gümrük vergisi açıklamasının ardından tekrar güçlendi. Gümrük vergisi yaklaşık 1,300 kalem endüstriyel teknoloji, ulaştırma ve tıp ürününü kapsıyor.

Doların ticaret savaşları endişeleri nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dün 3.97’li seviyelerden 4’e yaklaştı. Dolar/TL dün enflasyon verileriyle de dalgalandı.

Enflasyonda Kasım ayında yıllık olarak tarihi zirve görülmesi ardından başlayan düşüş Mart ayında oldukça sınırlı olsa da devam ederken, çekirdek enflasyonda görülen iyileşmeye karşılık üretici enflasyonundaki yükselişin sürmesi önümüzdeki dönemde enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırıyor.

Tüketici fiyatları Mart’ta gıda grubu öncülüğünde beklentilere paralel yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda artış Şubat’taki yüzde 10.26’dan yüzde 10.23’e geriledi.

Bankacılar TL’deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL’de negatif ayrışma belirginleşmişti.

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’i geçen hafta test eden dolar/TL dün akşam işlem gördüğü seviyelerden anlamlı bir değişim göstermeyerek güne saat 0857’de 3.9882/3.9910 seviyesinde başladı.

Tarihi zirvesini geçen hafta 4.5037 ile gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4426/4.4460, 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8967/4.9009 seviyesinde bulunuyor.

Dış piyasada bugün ABD’de faiz artışlarının hızı açısından ABD ISM hizmetler endeksini yakından izlenecek. İç piyasada ise TCMB aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek.

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Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ziyaretleri yer alıyor.

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.58 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 12.59 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.04 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 14.07 oldu.

REUTERS