Dolar ne kadar oldu? (04.06.2018)

Moody's'in Türkiye'yi izlemeye alması kararı ardından haftanın ilk işlem günü başladı. Güne 4.63'ün üzerinde başlayan dolar/TL enflasyon verisi ardından TCMB'nin daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentisiyle 4.6470'den 4.60'ın altına kadar geriledi.

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Enflasyon verisinin ardından dolar/TL 4.60’ın altına geriledi.

MOODY’S İZLEMEYE ALDI

Türkiye’nin kredi notunu Mart ayında Ba2’ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody’s, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s derecelendirme yöntemine göre izleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, “Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim” ile sınırlı olacağı ifade edildi.

Türkiye’nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin baskısıyla Cuma günü dolar karşısındaki kayıpları bir ara yüzde 2’yi aşmıştı.

Bankacılar Perşembe ve Cuma günü Fitch’in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin piyasada etkili olduğunu belirtmişti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Mayıs’ta yüzde 1.45 beklentilerinin üzerinde yüzde 1.62 arttı. Yıllık enflasyon Nisan ayındaki yüzde 10.85’ten yüzde 12.15’e yükseldi.

TCMB’nin Mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik beklentilerin Londra ziyaretindeki açıklamalarla kuvvetlenmesi, verinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oldu.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL Perşembe günü işlem gördüğü 5.54 civarından Cuma günü bu endişelerle 4.6450’ye kadar yükselmişti. Kur basında yer alan ve not gözden geçirmelerinin bankalarla sınırlı kalabileceğine işaret eden haberlerin ardından Cuma gününü 4.60’ın hemen altında tamamlamıştı.

Sepet bazında TL aynı saatte 5.0192/5.0432, euro/TL ise 5.4101/5.4363 seviyesinde.

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra’da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB’ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

TAHVİL PİYASASINDA SON DURUM

Tahvil piyasasında ise kura paralel, genel olarak yukarı yönlü ve dalgalı seyir gözleniyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 14.47, valörde son işlemde yüzde 14.81 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 17.51, valörde son işlemde yüzde 17.74 seviyesindeydi.

REUTERS