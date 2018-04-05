Dolar ne kadar oldu? (05.04.2018)

Dolar/TL 4.04'ü aşarak tarihi rekorunu kırdı. Doların yükselmesine iç siyasi gelişmeler ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisi var.

Dün ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin de etkisiyle 4.0271’i test ederek tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL daha sonra günü 4 civarında tamamlamıştı. Bankacılar dolar/TL’nin 4 seviyesinin altına düşüşünde ABD’nin ticaret savaşına ilişkin çözümü görüşmek istediğini ifade etmesinin küresel piyasalardaki risk iştahı artırmasını neden göstermişti.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor. İsmini vermek istemeyen üst düzey bir bankacı, “Son iki haftaya bakıldığında ekonomi ağırlıklı iç siyasette faizlerin düşürülmesi için bir paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri yer alıyor. Bugün de Merkez Bankası konuya dahil oldu. Bu sürecin nereye gittiğini anlamadığımız için bu yaşananlar piyasada bir endişe olarak kalıyor ve fiyatlamaları etkiliyor” dedi.

Bankacılar TL’deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri yer alıyor.

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde hafta başındaki sakin seyrin ardından dün yeniden yükseliş yaşandı. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 12.69 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışı ise ortalama yüzde 14.15 seviyesinden gerçekleşti.

REUTERS