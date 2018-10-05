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Dolar ne kadar oldu? (05.10.2018)

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki olumsuz hava nedeniyle dolar/TL 5.52 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak dolar /TL bu sabah güne 6.20 TL'nin altında başladı. 

android-time 07:44 5 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (05.10.2018)
Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki olumsuz hava nedeniyle dolar/TL 5.52 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak dolar /TL bu sabah güne 6.20 TL'nin altında başladı. 

Dolardaki değer kazancı nedeniyle küresel olarak piyasalarda bir satış eğilimi söz konusu ancak, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin makro göstergelerine ilişkin artan endişelerle TL cinsi varlıklarda kayıplar daha sert.

5 EKİM
07:40
5 EKİM
07:40
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 6.1745/6.1724'ten, Euro/TL ise 7.1069/7.1006'dan işlem görüyor.

 

Bir bankanın döviz işlemcisi, “Piyasada biraz yabancı çıkışı görülüyor. Yüksek miktarlar değil ancak likidite de çok iyi değil. ABD 10 yıllık faizleri ve petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş söz konusu. Yüksek enflasyon verisi sonrası çıkışları bekliyorduk ancak bu işlemlerin düşük hacme denk gelmesiyle birlikte hızlı bir hareket gördük.” dedi.

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