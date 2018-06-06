Dolar ne kadar oldu? (06.06.2018)

Dolar/TL 4.60'ın hemen altında seyrini sürdürüyor. 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB'nin sadeleştirme ve olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini bunun dışında ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirtiyorlar.

Merkez Bankası’nın faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre sınırlı iyimser bir seyir izliyor.

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB’nin sadeleştirme ve olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini bunun dışında ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftaki faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla haftaya yükselişle 4.67 civarında başlayan dolar/TL enflasyon verilerinin hem endişe edildiği kadar yüksek gelmemesi hem de TCMB’den yeni sıkılaştırmaya işaret etmesiyle gerileyerek 4.60’ın altında dalgalanıyor.

Öte yandan Reuters’da bugün yayımlanan ankette de TCMB’nin 300 baz puanlık faiz artışının ardından 7 Haziran ve hatta sonrasına ilişkin faiz artışı beklentilerinin kuvvetlendiği görülüyor.

Reuters’ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB’nin Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, yüzde 16.50 seviyesindeki politika faizinin bir hafta vadeli repo faizini 50-100 baz puan artırması bekleniyor.

Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonda bozulmanın devam etmesi ve gelecek aylarda da yükselecek olmasının yanı sıra, Londra’da yabancı yatırımcılar ile yapılan görüşmelerde enflasyonda yükselişin sürmesi halinde daha fazla sıkılaştırma yapılacağı sinyali verilmesi nedeniyle bu toplantıda faiz artışı yapılacağını öngörüyor.

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