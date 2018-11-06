Dolar ne kadar oldu? (06.11.2018)

ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla başlayan doların gerileme süreci, ABD yönetiminin iki Türk bakan hakkındaki tedbirleri kaldırmasıyla devam etmişti. Dolar/TL Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla düşüşünü sürdürerek bu sabah güne üç ayın yeni en düşük seviyelerinde başladı. Kur 5.30 seviyesine kadar geriledi.

Türkiye’ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş dün akşam itibarıyla hızlandı. Türkiye ve ABD’nin “sembolik” olarak adlandırılan bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımların kaldırılmasının ardından Türkiye’nin ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye’nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, enerji piyasalarında şoka ve küresel fiyat artışlarına neden olan endişelere atıfta bulunarak İran petrolüne yaptırımları kademeli olarak uygulamak istediğini söyledi.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası faiz artış hızları, İran yaptırımları, Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

İç piyasada bugün TCMB reel efektif döviz kuru endeksi verileri izlenirken Almanya ve Euro bölgesinde hizmetler PMI verileri takip edilecek. ABD’de bugün yapılacak Kongre seçimleri öncesinde piyasalarda temkinlilik hakim.

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Bu seçim ABD Başkan Donald Trump’ın büyük vergi indirimleri ve saldırgan ticaret politikalarının ilk büyük sınavı olarak izleniyor.Dolar/TL Ağustos ortasında 7.24 ile tarihi zirvesini test etmesinden bu yanan kademeli bir düşüş eğiliminde TL’nin tarihi zirvesinden bugüne değer kazancı yüzde 35 civarında.Aynı dönemde gelişmekte olan ülke benzer birimlerinde ise dolar karşısında yüzde 5 değer kaybı ila yüzde 5 değer kazançları aralığında bir seyir izlendi.Bankacılara göre bu süreçte TCMB’nin Eylül ayında yaptığı faiz artışı ile politika faizini yüzde 24’e çıkarması başta olmak üzere ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar, siyasi ve jeopolitik gelişmeler de etkili oldu.Öte yandan dün açıklanan enflasyon verileri ise TL’deki değer kazancını sınırlayan tek etken oldu.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Eylül’de yaşanan yüzde 6.3 seviyesindeki sürpriz yükseliş ardından Ekim ayında beklentilerin üzerinde yüzde 2.67 artış yaşandı.

Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında giyim ve gıda tarafında yapılan indirimlerin yanı sıra mobilya ile beyaz eşya başta olmak üzere açıklanan son vergi indirimlerinin fiyatlar üzerinde Ekim ayı itibarıyla henüz anlamlı bir etkisi gözlenmedi. Etkinin Kasım ve Aralık’ta daha belirgin olması öngörülürken enflasyonda yaratacağı düşüşün boyutu ise piyasalarda yakından izlenecek.

Tahvil-bono piyasasında ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 18.08 seviyesindeydi. İran yaptırımlarının muafiyet beklentileriyle bileşik getiri Cuma günü işlem bazında yüzde 17.80’li seviyelere geriledikten sonra muafiyetin resmiyet kazanmasıyla birlikte düşüş hız kazandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik getiri spot kapanışta yüzde 17.97 valörde son işlemlerde yüzde 17.15 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 23.42 seviyesindeydi. Dün spot kapanış yüzde 22.99 seviyesinde gerçekleşirken valörde işlemler yüzde 22.50’nin altını görmüştü.

REUTERS