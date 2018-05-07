Dolar ne kadar oldu? (07.05.2018)

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile başta not indirimi ve yüksek enflasyon olmak üzere Türkiye'ye özgü risklerle Cuma günü tarihi zirveyi gören dolar/TL yeni haftaya zirve seviyesinin altında başladı.

Londra’da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç risklerle TL’de kayıp eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye’ye özgü endişelerle kur ve faizde geçen hafta çok sert yükseldi. Dolar/TL Cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi haftanın son iki gününde 90 baz puan yükseliş kaydetti.

Piyasalarda sert bozulma gözleri yeniden TCMB’ye çevirirken, bankacılar 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden döviz likiditesini artırıcı adımların atılabileceği beklentileri kuvvetlendi.

Bir bankacı bugün Londra piyasalarının tatil olması nedeniyle hacmin düşük olmasını beklediğini, önemli bir veri akışı da olmadığını söyleyerek, “Geçen haftaki sert kayıptan sonra normalde TL’de değerlenme beklerdim ama diğer EM paraları da tedirgin. Dolarda küresel bazda bir değerlenme eğilimi söz konusu” dedi ve şöyle devam etti:

“Mevcut durumda TCMB’nin 7 Haziran öncesi zorunlu karşılıklar, döviz depo ihalesi ya da TL uzlaşmalı vadeli döviz alım ihaleleri yoluyla piyasada döviz likiditesini artırıcı adımlar atmasını beklerim. TL belli ki bir süre daha benzer para birimlerinden negatif ayrışacak, en azından diğerlerinden daha zayıf bir performans gösterecek. Yerli yatırımcının zaten panik dolar talebi sürüyor diğer taraftan yabancı girişi görmüyoruz. Bu ortamda TL yatırımcısı olmak zor.”

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ABD’li tutuklu rahip Andrew Brunson’un Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu suçlamalarıyla görülen davasında bugün ikinci duruşma yapılacak. Duruşmadan beraat kararı çıkması halinde TL’de ralli görülebileceğini söyleyen aynı bankacı, “Tahvil tarafında ise; enflasyon daha şimdiden yüzde 11’e dayandı, belli ki yüzde 12’leri görecek. Üzerine 3 puan reel faiz koysan zaten yüzde 15 seviyeleri çıkıyor. İki yıllık tahvil faizinin daha da cazip olması için yüzde 17 seviyelerini beklerim ki TL’deki bu kayıplar devam ederse bu seviyeleri de görürüz” dedi.

TL son dönemde S&P’nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL’deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P’nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3’e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

Dolar/TL Cuma günü zirveyi test ettikten sonra ABD verilerinin desteği ile yönünü aşağı çevirerek saat 17.41’de 4.2358/4.2379 seviyesindeydi. Kur bu sabah saat 09.05’te 4.2472/4.2528 seviyesinden işlem gördü.

Sepet bazında TL de Cuma günü 4.7030 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra aynı saatte 4.6528/4.6548 seviyesine geriledi. Sepet bazında TL bu sabah saat 0905’te 4.6605/4.6664 seviyesinde.

Euro/TL ise bu sabah 5.0736/5.0806 seviyesinde işlem görüyor.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.64 seviyesindeydi. Valörde yüzde 13.84’e kadar yükseldikten sonra son işlem yüzde 13.76 seviyesinden gerçekleşti.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.23, valörde yüzde 15.43’e kadar yükseldikten sonra son işlem yüzde 15.36 seviyesinden gerçekleşti.

SİYASET TAKİP EDİLİYOR

Seçimlerin 24 Haziran’da erkene çekilmesi ardından piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin 24 Haziran milletvekili seçimleri için kurduğu “Millet İttifakı’nın” protokolü hafta sonu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı seçimine girebilmek için gerekli olan imza sayısına ulaştı.

Erken seçimde birlikte çalışma kararı alan AKP ve MHP’nin “Cumhur İttifakı’na” karşı dört muhalefet partisi de kendi içlerinde ittifak yapmak için bir süredir görüşüyordu. Muhalefet partileri bu işbirliği ile TBMM’nin salt çoğunluğu olan en az 301 sandalyeyi elde etmeyi hedefliyor.

Öte yandan hükümet seçimler öncesi bir de ekonomi paketi açıkladı. Kamuya olan vergi ve ceza borçlarının yeniden yapılandırılmasının da içinde bulunduğu, emeklilere zam, imar affı, ceza affını da içeren ve 22-24 milyar liralık maliyeti bulunan bir paket içeriyor.

REUTERS