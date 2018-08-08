Dolar ne kadar oldu? (08.08.18)

Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden gerilim TL cinsi varlıklarda baskı yaratmaya devam ederken, dolar/TL 5.40'ın üzerindeki tarihi zirveden bir miktar geri çekilse de piyasada oynaklık sürüyor. Piyasaların gözü Türk ve ABD bürokrasisinin bugün gerçekleştireceği görüşmede.

Piyasada gözler TCMB ve hükümet tarafına çevrilirken; bankacılar, kalıcı bir iyileşme için ABD ile ilişkilerin ne şekilde ilerleyeceğinin netleşmesinin gerektiğini belirtiyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Washington yönetimi ile Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği bir heyetin gideceğini duyururken, haber televizyonları heyetin ilk toplantısının bugün yapılacağını duyurdu.

‘KURDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR’

AHL Forex notunda ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin ne şekil alacağının izlendiği belirtilerek, “Bu belirsizlik ve beklentiler eşliğinde kurda bugün 5.21-5.18 destekleri üzerinde kalındıkça yukarı yönlü istek devam edebilir. Bu durumda 5.28 ilk direnç olacakken aşılması durumunda 5.3350 ve 5.3650 sonraki dirençler olarak takip edilecek. ABD’den gelebilecek olumlu bir haberde kurun 5.18 altında 5.10’a doğru geri çekilmesi mümkün olabilir” denildi. Önceki gün basında yer alan haberlerde iki ülke arasındaki görüşmelerde bazı konularda ön mutabakat sağlandığı ve bir Türk heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye gideceği belirtilmişti. Bu haber önceki gün 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL’de geri çekilmeye neden olsa da dün kurda dalgalanma devam etti.

‘TL’DEKİ BASKI ARTIYOR’

Öte yandan dün itibarıyla ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar devreye girerken, Trump İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını belirtti. Bankacılar bu açıklamanın İran ile ticari bağları olan Türkiye’yi de etkileyecek olmasının TL’deki baskıyı artırdığını belirtiyor.

Yüksek enflasyon, cari açık, şirketlerin artan döviz borcu, hükümetin harcama odaklı politika yürütecek olması ve TCMB’nin para politikasına yönelik soru işaretleri gibi makro ekonomik; bunun yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi risklerin baskısıyla TL’nin gördüğü tarihi zirve itibariyle yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30’a ulaştı. Bu süreçte TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrıştı. Bir bankacı, “Bu kısırdöngüden çıkmamız için ilk şart ABD ile ilişkilerin toparlanması. Bunun ardından sürdürülebilir ve makul bir ekonomi politikası gerekir, buna hem maliye hem de para politikası destek vermeli. Böylece enflasyon gerilerken, cari açık da daralır. Kuşkusuz bunun bedeli büyümeden feragat olacak, ama şu anki ortamdan çıkmak için bunlar artık şart” dedi.

REUTERS