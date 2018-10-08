Dolar ne kadar oldu? Gözler 12 Ekim’de!

Dolar/TL bu sabah güne 6.20'in altında başladı. Bu hafta piyasaların gözü 12 Ekim'de cuma günü görülecek Brunson davasında olacak. Tansiyon yükselirse piyasalar yine Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanacak.

Dolar/TL haftaya sınırlı bir yükselişle 6.15 civarında başlarken bankacılar bu haftanın ana gündemi ev hapsindeki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günü gerçekleşmesi beklenen mahkeme kararı olacak.

İzmir’de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim’de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL’nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

“BRUNSON DAVASI YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 26 Eylül’de Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Brunson’ın “terör örgütleriyle münasebeti olduğu için” gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirterek, 12 Ekim’de Brunson’ın mahkemesinin olacağını ve ne karar verileceğini bilemeyeceğini söylemişti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Brunson mahkemesi piyasalarda bu hafta izlenecek en önemli gündem maddesi. Diğer gelişmeler bir hareketlilik yaratabilir ancak ABD Türkiye ilişkileri açısından da kritik öneme sahip Brunson kararı TL’de yön belirleyici olacaktır” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI İZLENECEK

Öte yandan bankacılar bu hafta açıklanması beklenen enflasyonla mücadele programını da izleyecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide dengelenme sürecinin başladığını ve enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklayacaklarını söyledi.

Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL’deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükseldi.

Öte yandan verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması sonrası TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınırken, TÜİK yaptığı yazılı açıklamada TÜFE’nin kişilerden ve makamlardan bağımsız olarak hesaplandığını belirtti.

Küresel piyasalarda ise dolar, Çin’in bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi ve yuanın değer kaybetmesine göz yummasının ardından değer kazandı.

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Ancak Japonya ve ABD tahvil piyasalarının tatilden dolayı kapalı olması nedeniyle hacimler düşerken hareketlerin de sınırlı olduğu görülüyor.

Washington ile Beijing arasındaki ticaret anlaşmazlığı sonucu ekonominin kaybettiği ivmeyi telafi etmeye çalışan Çin Merkez Bankası Pazar günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Bunun ardından resmi dolar/yuan kurunu 6.8957 olarak belirledi, yani yuanın dolar karşısında geçen yıl Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye inmesine göz yumdu.

Geçen hafta ABD Hazine tahvil faizlerinin yedi yılın zirvesini görmesinden destek alarak 96.121’e kadar yükselen dolar endeksi .DXY, bugün Cuma kapanışa göre bir miktar güçlenerek 95.682’de bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ABD tahvillerindeki yükseliş sonrası 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 20.82’ye kadar yükseldi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz ise yüzde 20.68 seviyesindeydi

REUTERS