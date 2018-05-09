Dolar ne kadar oldu? (09.05.2018)

Türkiye'de yaşanan iç siyasi gelişmeler, yaklaşan erken seçim ve Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmasından çekilme kararı ile birlikte dolar/TL akşam saatlerinde 4.33'ü aştı, 4.37'i de geçerek tarihi rekorunu kırdı. Öte yandan Ekonomi yönetimi bugün Beştepe'ye acil toplantıya çağırıldı. Toplantı saat 14:00'da başlayacak. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılacak.

Yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikaların da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde dört günlük yükseliş 100 baz puanı aştı. ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda. TL son dönemde S&P’nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL’deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P’nin not indirimi, 10 yıllık ABD faizinin yüzde 3’e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

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‘4.30 NORMALLEŞTİ’

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini, dolar/TL’nin 4.30 eşiğini kırmasının önemli olduğunu söyleyerek, “TCMB’nin zorunlu karşılık adımı 4.29 civarında gelmişti dolayısıyla bu seviyelerin hassasiyet noktası olduğunu söyleyebiliriz. Gözler TCMB’de olabilir ama faiz dışı hamleler piyasayı çok yatıştıracak görünmüyor. İran ile yaptırımlar dönemine girilmesiyle bölgesel risklerin artması da tedirginlik unsuru olacaktır. Bütün bu gelişmeler kurda 4.30 seviyelerini normalleştiriyor” dedi

MERKEZ’DEN YENİ HAMLE GELDİ

Merkez Bankası günlük döviz depo ihale tutarını 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltti. İhalelerde satılan toplam tutar 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara yükselebilecek.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.

Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir.

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Piyasalardaki sert bozulmanın devamı halinde TCMB’den hem önceki günkü likidite kararı benzeri, hem de 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararı ile birlikte yeni faiz adımları beklentileri piyasalarda kuvvetleniyor. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’nin negatif ayrıştığı bir dönemde küresel satış baskısı da çok yüksek. Dolardaki, EM’lere yönelik fon akışındaki, ABD faizlerindeki seyir değişmedikçe TL’de yeni zirveler olası. Bu kapsamda Trump da yakından izlenecek. TCMB adımlarını da yakından izleyeceğiz” diye konuştu.

SİYASET TAKİP EDİLİYOR, FAİZLER SERT YÜKSELİŞTE

Seçimlerin 24 Haziran’da erkene çekilmesinin ardından piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor. AKP ve MHP’nin adayı Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Saadet Partisi 24 Haziran seçimleri için adayını partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu olarak belirledi. İyi Parti adayını Meral Akşener; CHP ise CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce olarak belirledi.

Öte yandan hükümet seçimler öncesi bir de ekonomi paketi açıkladı. Kamuya olan vergi ve ceza borçlarının yeniden yapılandırılmasının da içinde bulunduğu, emeklilere zam, imar affı, ceza affını da içeren ve 22-24 milyar liralık maliyeti bulunan bir paket içeriyor. Bu paketin ardından Bakanlar Kurulu’nun haftasonu Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile konut alımlarında yüzde 18 KDV’ye tabi konutlarda Ekim sonuna kadar oran yüzde 8’e indirildi, tapu harcı yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım önceki gün Ziraat Bankası’nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyururken, bankacılık kaynakları Ziraat Bankası ve sektörün önde gelen bankalarının da yer alacağı bir eylem planının bir kaç gün içinde açıklanacağını ve konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına indirileceğini söyledi.

Seçim öncesi Maliye politikasında genişlemeci, gider artıcı önlemlerin Hazine’nin borçlanma rasyolarına da yansıyacağı beklentisi de faizlerdeki yükselişte etkili oluyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.87, valörde son işlemde yüzde 13.92 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün en yüksek yüzde 14.04 seviyesini test etti. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.93 son işlem yüzde 14.04 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 seviyesindeydi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47 valörde son işlem yüzde 15.53 oldu.

REUTERS-SOZCU.COM.TR