Dolar ne kadar oldu? Kritik saat 13:00…

Dolar/TL bu sabah güne 6,12 seviyelerinde başladı. Piyasalar bugün saat 13:00'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak olan Enflasyonla Mücadele Programı'na odaklandı.

Dolar/TL dün 6.15 civarında dar bantta bir seyir izledikten sonra bugün güne 6.12 ile sınırlı bir iyimserlikle başlarken ev hapsindeki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günkü mahkemesi öncesi bugün enflasyonla mücadele toplantısı takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul’da saat 1300’da enflasyonla mücadele programını açıklayacak. Piyasalar açıklanacak adımları izleyecek.

Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa’daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.127’ye yakın bir seviyede 95.7 civarında yatay seyrediyor.

İzmir’de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim’de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL’nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI İZLENECEK

Tüketici enflasyonunun yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmesi ardından bugün açıklanacak enflasyonla mücadele programı ve atılacak adımlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Enflasyon Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL’deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52’e yükselmişti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na resmi ataması bugün gerçekleştirilen Cemil Ertem, Milliyet gazetesindeki yazısında, “Türkiye, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda bugünden itibaren, deyim yerindeyse, bir seferberlik ilan ediyor. Bugün açıklanan program bu anlamda her türlü desteği hak ediyor” dedi.

Enflasyonla mücadelenin özünde tekelci-verimsiz yapılarla mücadele olmalı gerektiğine de değinen Ertem, enflasyonla baş etmenin temel çıkışı talebi hızla kısmak, ayrıca küçük-orta boy işletmelerin finansmana ulaşımını pahalılaştırarak zorlaştırmak olmaması gerektiğine de dikkat çekti.

Ertem yeni bir rekabet yasasına ve bu yasayı tarımdan sanayiye kadar hakkıyla işletecek bir bağımsız-düzenleyici rekabet kurumuna ihtiyacımız olduğunu da belitti.

Tahvil bono piyasasında ABD tahvillerindeki yükseliş sonrası 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.88 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 26.59 seviyesindeydi.

REUTERS