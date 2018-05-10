Piyasada tarihi günler! Dolar ne kadar oldu?

Global piyasalardaki olumlu seyrin yanı sıra dünkü ekonomi zirvesi ardından ekonomi bürokratlarının bugün de kur, faiz ve teşvik maliyet analizinin konuşulacağı bir toplantı yapacaklarına yönelik haberleriyle dolar/TL 4.24 seviyesinin altını gördü.

Analistler her ne kadar toplantının yapılması olumlu olsa da TCMB’nin olası adımlarına yönelik bir sinyal çıkmaması nedeniyle TL’de bir değer kazanımı gözlenmediğini belirtiyor.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili de, toplantının daha önceden belirlenmiş, gündemli bir toplantı olduğunu belirtti.

Habere göre toplantıya Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları ile Hazine Müsteşarı’nın katılacağı toplantıda kur, faiz ve teşvik maliyet analizi konuşulacak.

Toplantı yapılacağı haberinin ardından kurda gerileme gözlendiğini söyleyen bir analist, “Yurtdışı piyasaların da oldukça olumlu olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Dolar/TL düşüş baskısı altındayken bu haber daha da iyi oldu. İşin diğer tarafı ise beklenti yönetiminin yoğun şekilde devreye girmiş olması” dedi ve şöyle devam etti:

“TCMB’den bir faiz artırımı gelmez ya da düşük bir tutarda artırım yapılırsa, kurdaki dönüş de şiddetli olacaktır. Umarım yetkililer bunu da hesaplıyorlardır. Zira ondan sonra güven telkin etmeleri çok zor, yapacakları faiz artışı da şu an beklenenin çok daha üstünde olur. Hali hazırda swap faizleri 200 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor, ekonomistler arasında ise 100-150 baz puanlık bir beklenti var denebilir.”

ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklaması sonrası küresel risk algısının artmasıyla dün tarihi zirveyi gören, ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağı haberi ardından ise sert gerileyen dolar/TL güne 4.30’un altında başlamıştı.

Dolar/TL haberin ardından 4.2355’e kadar gerilerken, TL’nin dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 1’i aştı. Dolar/TL saat 1533’te 4.2310 seviyesinde bulunuyor.

REUTERS