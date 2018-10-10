Dolar ne kadar oldu? (10.10.2018)

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen üzerinde genel olarak iyimser bir seyir izlerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı enflasyonla mücadele programını sonrası piyasalarda bu programa ilişkin uygulamalar izlenecek.

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam edilirken karar piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülüyor.

Piyasalarda Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın katılacağı bu hafta Endonezya’da başlayacak IMF Dünya Bankası toplantıların da takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilleri dün yüzde 3.261 ile yedi buçuk yılın zirvesini, 30 yıllık tahvilleri ise dört yıldan uzun bir sürenin zirvesini gördükten sonra geri geldi.

Bazı işlemciler ABD Başkanı Donald Trump’ın dünkü açıklamalarının ardından Hazine tahvil getirilerinin gerilediğini ifade ettiler. Trump, dün ABD’de ekonomik büyümenin güçlendiğini enflasyonun ise asgari seviyelerde bulunduğunu belirterek Fed’in faiz artırmada hızlı davrandığını ifade etti.

Dolar dün gördüğü yedi haftanın zirvesinden biraz uzaklaşsa da ABD ekonomisinin güçlü seyri ve Fed’in gelecek yıllara dair faiz artırım görünümü gibi nedenlerden destek bulmaya devam etti.

ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

İzmir’de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim’de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL’nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Tüketici enflasyonunun yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmesi ardından dün Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programı kapsamında bir çok reel sektör firması ve bankalar mücadele kapsamında bazı ürün fiyatlarında indirim kararı aldı.

Albayrak, İstanbul’da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, fiyatlarda oluşan bugünkü tablonun kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, “Firmalarla, iş dünyası temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptık, destek aldık, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştık… Mücadeleye katılan tüm firmalar asgari yüzde 10 kampanyası uygulayacaklarını taahhüt ettiler” dedi.

Tahvil bono piyasasında ABD tahvillerindeki yükseliş ile baskı altında kalmayı sürdürüyor. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama 20.60 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 26.96 oldu.

REUTERS