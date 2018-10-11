Dolar ne kadar oldu? (11.10.2018)

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararına ilişkin iyimser beklentiler dolar/TL'ye de düşüş olarak yansırken, dolar/TL bu sabah güne 6.06 seviyesinin altında başladı. Daha sonra 6 TL'nin altına indi.

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yarınki duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentiler ile dün sert gerileyen dolar/TL’de bugün iç piyasada ödemeler dengesi dış piyasalarda ABD enflasyon ve istihdam verileri izlenecek.

Küresel piyasalardaki sert satış baskısına rağmen Brunson kararına ilişkin iyimser beklentiler TL’nin küresel satış baskısından daha az etkilenmesine neden oluyor.

Çalkantılı dönemlerde güvenli liman olarak görülen dolar paniklemiş yatırımcıların ABD borsalarını sekiz ayın en büyük düşüşünü kaydetmesine neden olmasının ardından ivme kaybederek bazı stratejistleri şaşırttı.

TL’de TCMB’nin faiz artışı sonrası başlayan iyimserlik piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülen Brunson davasına ilişkin beklentilerle kuvvetleniyor.

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde yüzde 1’i aşan değer kayıpları yaşandı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi dün, TL’deki pozitif ayrışma için “piyasanın fiyatlamalarında Brunson krizinin Cuma günü itibarıyla son bulabileceği beklentisi” olarak özetlemişti.

İzmir’de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim’de mahkemeye çıkacak olan Brunson, suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL’nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson’ın yarın yapılacak duruşmasında serbest bırakılmasının önemli ve Türkiye’nin atacağı doğru bir adım olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bugün gazetelerde yer alan açıklamalarında ise yargıya müdahale edecek konumda olmadığını belirterek “yargı ne karar verirse o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da o karara uymak zorundalar” dedi.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

VERİ GÜNDEMİ İZLENECEK

Yarınki Brunson davası öncesi ise iç piyasada bugün açıklanacak ödemeler dengesi verileri izlenecek. Dış piyasalarda ise ABD tüketici enflasyonu verileri ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Öte yandan haftalık TCMB rezervlerini, yabancıların DİBS ile hisse senedi yatırımlarını ve lokallerin döviz varlıklarını gösterecek haftalık TCMB verileri de izlenecek.

Ekonomideki yavaşlama ve TL’deki değer kaybının ödemeler dengesinin en büyük kalemlerinden dış ticaret açığını sert daraltmasıyla Ağustos’ta üç yıl aradan sonra ilk kez cari fazla verilmesi bekleniyor.

Reuters’ın 10 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, Ağustos ayında 2.5 milyar dolar cari fazla beklenirken, 2018 sonu için cari açık beklentileri ise bir önceki anketteki 47 milyar dolardan 38.5 milyar dolara geriledi.

Öte yandan piyasalarda Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın katılacağı bu hafta Endonezya’da başlayacak IMF-Dünya Bankası toplantıları da takip edilecek.

Bir süredir ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ile baskı altında kalan tahvil bono piyasasında ise TL’deki değer kazancı ile birlikte dün düşüş yaşandı. Bugün ise piyasada TL ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri odaklı bir seyir bekleniyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.30 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlemler yüzde 20’nin altındaydı.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 27 oldu.

REUTERS