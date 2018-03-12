Dolar ne kadar oldu? (12.03.2018)

Fed'in gelecek haftaki toplantısında bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceği beklentisini hafifleten ABD verileri sonrası yönünü sınırlı aşağı çeviren dolar/TL güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.

Bugün dış piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmazken iç piyasada Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, cari işlemler dengesinin Ocak ayında 6.9 milyar dolar, yılsonunda ise 50 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Cari denge geçen yılın Ocak ayında 2.56 milyar dolar açık vermişti.

ABD’de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam 313,000 ile beklentilerden güçlü artış kaydederken, saatlik ücretlerde yıllık artış hız kaybederek yüzde 2.6’ya indi.

Enflasyonda yükseliş baskısı olarak görülen ücret artışının ivme kaybetmesi Fed’in gelecek haftaki toplantısında bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceği beklentisini hafifletti.

Cuma günü açıklanan ABD verisi öncesi 3.8235 seviyesinde olan dolar/TL ücret artışları verisi sonrası Cuma gününü 3.81 civarında tamamladı. Kur bu sabah da güne saat 08.52’de 3.8078/3.8121 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.2495/4.2546, euro/TL 4.6912/4.6971 seviyesindeydi. Dolar endeksi ise güne 90 seviyesi civarında başladı.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları 12 Mart Pazartesi: Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar?

Piyasalarda geçen hafta veri akışının oldukça yoğundu. Hafta başında Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklanırken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu bir kademe daha düşürdü. Bu gelişmeler dolar/TL’de dalgalanmaya, tahvil faizlerin de ise yükselişe neden oldu.

Yurtdışında ise ABD’de ticaret savaşlarına yönelik endişeler, Kuzey ve Güney Kore’nin 10 yıldan uzun bir sürenin ardından tekrar görüşecek olması ve ABD ile Kuzey Kore liderlerinin Mayıs ayında görüşme ihtimali küresel olarak piyasaları dalgalandırdı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan ve PPK kararı sonrası devam eden yükseliş dün Moody’s kararı ile de sürerken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseliş kaydetti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.34, valörde saat 1717’de son işlemde yüzde 12.37 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.53 seviyesindeydi.

REUTERS