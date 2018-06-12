Dolar ne kadar oldu? (12.06.2018)

Piyasalar erken seçim sonuçlarına odaklanmış durumda dolar/TL 4.53'ün altında seyrediyor.

Ekonomide devam eden kırılganlık ve seçim sonrası ekonomi politikalarının nasıl oluşacağına yönelik belirsizliğin dün yabancı çıkışına neden olmasıyla piyasalar dalgalanırken, dolar/TL’de 4.50 seviyesinin üzerindeki hareket sürüyor.

Türkiye özelinde risk iştahının azalmasına paralel dün borsada gün içi düşüş yüzde 2’yi geçmiş, dolar/TL ise yönünü yukarı çevirmişti. TL’de dün gözlenen benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma bu sabah da devam ediyor.

Analistler yurtiçi piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini, yurtdışı taraftan ise ABD ve Avrupa merkez bankalarından gelecek açıklamaların da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği belirtiliyor.

Yurtdışında izlenen bir diğer konu ise ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi. ABD ve Kuzey Kore devlet başkanları 1953 yılında sona eren savaştan bu yana ilk defa bir araya geldi.

Dolar, tarihi zirvenin başlamasıyla birlikte üç haftanın en yüksek seviyesini görürken, Asya borsaları ise artıda bulunuyor.

Dün 4.5401 seviyesini test ettikten sonra saat 1750’de 4.5167/4.5185 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0855’te 4.5244/4.5300 seviyesinde.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.9244/4.9310, euro/TL ise 5.3278/5.3318 seviyesinde bulunuyor.

Bir bankacı, bu sabah itibariyle dünkü hareketin devam ettiğini söyleyerek, “Cari açık yüksek, jeopolitik riskler devam ediyor. Asıl önemlisi seçim yaklaşıyor ve seçim sonrasında hem siyasi hem de ekonomi ve para politikaları açısından nasıl bir resim oluşacağı belli değil. Diğer taraftan yerli kurumsal döviz talebi hiç hız kesmiyor. Kurumların döviz borcu zaten yüksek, dolar/TL 4.50’nin altına indiğinde ise bu talep daha da artıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kandil’in bir “terör kaynağı” olmaktan çıkaracaklarını belirterek, Kandil’e dönük operasyon başlattıklarını ve bu operasyonların devamının geleceğini söyledi.

Analistler seçim sonucunda oluşabilecek senaryolarda ekonomi politikalarının nasıl gelişeceği konusunda belirsizliğin yatırımcılar açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gelişmekte olan Avrupa ülke notlarından sorumlu Paul Gamble, dün Reuters ile söyleşisinde TCMB’nin attığı son adımlara ilişkin, “Kısa süreli olarak bazı gerilimleri azalttılar ancak hala para politikası üzerinde siyasi etki konusunda belirsizlik sürüyor” dedi.

Merkez Bankası kısa süre önce, yüksek enflasyon ve cari açık gibi pek çok sorunların baskıladığı lirayı desteklemek için faiz oranlarını 400 baz puandan fazla artırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Mayıs ayında yaptığı bir söyleşide Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle “para politikalarında daha etkin bir başkan” görüntüsü vermeye mecbur olduğunu söylemiş, bu açıklamalar ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve bu endişenin kuvvetlenmesi halinde piyasalara satış baskısı olarak yansıması ihtimali göz ardı edilmiyor.

Tahvil/bono piyasasında ise geçen hafta yüzde 15.41 seviyesine kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi PPk kararları sonrası Cuma günü ise yüzde 14.95’e kadar gerilemişti. Ancak dün TL cinsi varlıklarda gözlenen değer kaybı tahvillerde de kendisini gösterdi. Tahviller zaten son dönemde seçim öncesi artan harcamalar ve yüksek enflasyon nedeniyle baskı altındaydı.

Aynı bankacı “Kısa vadeli tahviller TCMB’nin sıkı para politikasını fiyatlıyor, ancak uzun vadelerde görülen yükseliş çok anlamlı değil. İki ve 10 yıllık tahvillerde faiz farkı 350 baz puan civarında. Burada 10 yıllık tahvil faizinde bir miktar düşüş beklenebilir, kısa tarafta da yüzde 19 bileşikler artık alım yeri olarak görülebilir” dedi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.26, valörde son işlemde yüzde 15.29 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.81, valörde son işlemde yüzde 18.86 seviyesindeydi.

REUTERS