Dolar ne kadar oldu? (12.07.2018)

Yeni ekonomi yönetimi, ticaret savaşlarının küresel finans piyasalarına etkisi ve Asya piyasalarında yapılan işlemlerle dolar/TL dün gece 4.97'yi aştı. Dolar/TL 4.80'in üzerinde işlem görüyor...

Dolar/TL yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz çağrısının, ticaret savaşı kaynaklı küresel satış baskısıyla bir araya gelmesiyle yeni rekor olan 4.9776’yı test etti. Dolar dün Asya piyasalarında Japon perakendecilerden geldiği söylenen satışların etkisiyle 4,9776 ile rekor seviyesini gördü.

Dolar/TL en son 23 Mayıs’ta 4,9271 ile rekor kırmıştı.

Bankacılar TL’deki değer kaybında küresel satış trendi kadar Türkiye’ye özgü endişelerin de belirleyici olduğunu belirtirken dolar/TL 23 Mayıs’ta gördüğü 4.9290 zirvesini de aşarak yeni rekor olan 4.9767’yi test etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün KKTC’yi ziyaretinin ardından Ankara’ya dönerken uçakta gazetecilere yaptığı ve haber televizyonları ile internet sitelerinin duyurduğu açıklamalarında kur ve faize ilişkin olarak, şunları söyledi:

“Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır.”

‘FAİZ İNDİRİMİ İSTEĞİ OLARAK ALGILANIYOR’

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Erdoğan dün ‘faiz düşmeli’ dedi. Bu bence uzun yıllardır süren ‘düşük faiz istekliliği’ söyleminin devamı niyeti tanışıyor. Ancak piyasalardaki algılamaya bakarsak 24 Temmuz’da, TCMB’den belki de ek sıkılaştırma beklenen bir dönemde, enflasyonun yüzde 15’leri aştığı bir dönemdeki faiz indirimi isteği olarak algılanıyor” dedi ve ekledi:

“TL’deki değer kaybına bakarsak kabine sonrası açık ara negatif ayrışma var. Küresel piyasalarda da iyimserlik yok. Tüm bunlar TL’deki kayıpların ana belirleyicileri.”

KURDA 4.80 DESTEK Mİ?

Şeker FX tarafından yayımlanan günlük Foreks bülteninde dolar/TL için 4.80 ve 4.75 desteklerinin önemli olduğu vurgulandı. Bültende şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından sert yükselen Dolar/TL dünkü işlem gününde 3.8770 üzerini test etti. Öte yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin küresel riskten kaçışı tetiklemesiyle TL gelişmekte olan para birimlerine benzer bir satış baskısı altında. Kur bu gece Asya seansında ise 4.9732'ye kadar çıkarak tarihi rekorunu tazeledi. Sonrasında geri çekilen kurun 4.8450 üzerinde kalması durumunda 4.8775, 4.9140 ve 4.95 dirençleri gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 4.80 ve 4.75 destekleri izlenebilir.

‘LİRA DAHA FAZLA DEĞER KAYBEDİYOR’

Integral Gayrimenkul bu sabah yayımladığı bültende Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha fazla değer kaybettiğini belirtti. Bültende şu ifadeler kullanıldı: Forex piyasalarında bu sabah 4.8599 seviyelerinde seyrediyor. Dün Asya piyasası saatlerinde 4.9742 ile yeni rekor seviye gören Dolar kurunda bu sabah geri çekilme var ancak risk algısının halen yüksek olduğunu görüyoruz. CDS rakamları 321 seviyesinde ve son birkaç gündür hızla yükseliyor.

Ayrıca dün borsada görülen ve özellikle bankacılık endeksinde yaşanan %10'a yakın satışlar risk algısının yüksek olduğunu göstermekte. Kurda dünkü sert yükselişin ardından bu sabah geri çekilmeler görülse de bu geri çekilmenin kalıcı olup olmadığını söylemek için erken. ABD dolar endeksindeki yükselişte DolarTL kuruna bir diğer baskı yaratan faktör olarak karşımıza çıkıyor. GOP para birimlerinde ise sakin seyirler varken TL'deki negatif ayrışmayı görebiliyoruz.

‘RİSK DEVAM EDİYOR’

IKON Menkul Türk Lirası’nda riskin devam ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullanıyor: USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.8599 seviyelerinde seyrediyor. Dün Asya piyasası saatlerinde 4.9742 ile yeni rekor seviye gören Dolar kurunda bu sabah geri çekilme var ancak risk algısının halen yüksek olduğunu görüyoruz. CDS rakamları 321 seviyesinde ve son birkaç gündür hızla yükseliyor. Ayrıca dün borsada görülen ve özellikle bankacılık endeksinde yaşanan %10'a yakın satışlar risk algısının yüksek olduğunu göstermekte.

Kurda dünkü sert yükselişin ardından bu sabah geri çekilmeler görülse de bu geri çekilmenin kalıcı olup olmadığını söylemek için erken. ABD dolar endeksindeki yükselişte DolarTL kuruna bir diğer baskı yaratan faktör olarak karşımıza çıkıyor. GOP para birimlerinde ise sakin seyirler varken TL'deki negatif ayrışmayı görebiliyoruz.

REUTERS-FOREKS-SOZCU.COM.TR