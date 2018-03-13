Dolar ne kadar oldu? (13.03.2018)

Kur ve faiz tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışarak yükselirken bugün piyasada Hazine ihalesi ve küresel gelişmeler izlenecek. Dolar/TL 18 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil piyasasında devam eden yabancı ağırlıklı satış dalgası ile dolar/TL 3.86’yı aşarak 18 Aralık’tan, gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 12.75’i aşarak Kasım 2017 sonundan beri yeni zirvede. Kur ve faiz geçen hafta tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışmıştı.

YÜKSELİŞ 15 PUANA ULAŞMAK ÜZERE

Tahvil piyasasında yaşanan yükseliş eğilimi ile 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri yükseliş 90 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody’s kararları sonrasında da devam etti. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra dün 25 baz puan yükseldi. Bugün sabahtan beri yaşanan yükseliş ise 15 puana ulaşmak üzere.

Bu gelişmelerle bu sabah güne 0841’de 3.8410/4.8435 seviyesinde başlayan dolar/TL bugün en yüksek 3.8632 seviyesini test etti. Kur saat 1109 itibarıyla 3.8592/3.8600 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 4.3073/4.3082 euro/TL ise 4.7544/4.7566 seviyesinde işlem gördü.

TÜRKİYE NEGATİF AYRIŞIYOR

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Gelişmekte olan piyasalarda hafif olumsuz bir hava var. Ancak TL piyasalarına bakınca bu olumsuzluğun daha kuvvetli yansıdığını görüyoruz. Bu her geçen gün bir trend halini alıyor. Bu hususta ne etkili derseniz tek bir neden gösteremeyiz” dedi ve ekledi: “Afrin operasyonunda kritik noktalara gelinmiş olması, TBMM’de yasalaşan ittifak yasasına ilişkin endişeler, yüksek enflasyon yüksek cari açık… Her biri tek başına değil ama bunların bir araya gelmesi yabancı algısının bozulmasına yol açmış olabilir. Bono piyasasındaki satış baskısı özellikle de yabancıların ağırlıklı olduğu satışlar endişe verici ve yakından izlenmeli.”

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.38 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 12.61 oldu. Bugün ise gösterge tahvilde spot piyasada işlem bazında bileşik getiri yüzde 12.75 seviyesindeydi. Jeopolitik endişeler nedeniyle piyasaların takip ettiği operasyonda TSK, dünden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Harekât kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir” denildi.

REUTERS