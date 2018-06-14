Dolar ne kadar oldu? (14.06.2018)

ABD Merkez Bankası'nın dünkü kararları piyasada oldukça şahin bulunsa da dolar endeksindeki gevşeme ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL de geriledi.

Türkiye piyasalarının yarım gün açık olduğu bugün asıl olarak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz toplantısının sonuçları bekleniyor. ECB’nin toplantıda 2.55 trilyon euroluk tahvil alım programının ne zaman sona ereceği konusunu ele aldıkları düşünülüyor.

Öte yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi yakından izleniyor. Trump yönetiminden üst düzey bir kaynak, daha önce duyurulan gümrük vergisi getirilecek 50 milyar dolar tutarındaki Çin menşei ürün listesinde değişiklik olabileceğini ve gümrük vergisini başlatıp başlatmama kararının bugün ele alınacağını söyledi. Dolar/TL bugün güne 4.67 civarında başladıktan sonra 4.6860’a kadar yükseldi. Sonrasında 4.6050’ye kadar gerileyen dolar/TL saat 13:03’de 4.6419/4.6438 seviyesinden işlem görüyor.

‘ABD’DE ŞAHİNLİK VAR’

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, piyasada yeni bir haber akışı veya açıklama olmadığını ancak gelişmekte olan ülkeler genelinde gevşeme gözlendiğini söyleyerek, “Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımı zaten satın alınmıştı ama hem projeksiyonlar hem de ABD ekonomisine yönelik tonlamada şahinlik var. Açıklamalar piyasada ani bir reaksiyon yaratmadı. Bu beklenti daha önce yayılarak fiyatlara yansımış olabilir ya da piyasa bugünkü ECB toplantısını bekliyor olabilir. ECB’nin varlık alım programının ne zaman sonlanacağına dair bir tarih vermesi bekleniyor” dedi.

Orta-uzun vadede sermaye akışlarının sınırlanmasının gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışlarına neden olacağını söyleyen Özer, “Bu dolar karşısında zayıflamaya neden olur. Bugünkü hareket ECB’yi bekleme fiyatlaması” dedi ve şöyle devam etti:

“TCMB kur 4.92’yi görünce 1.5 ayda 500 baz puan faiz artırdı ve böylece kurda yüksek reaksiyonlu hareketler yerine daha stabil hareketler izliyoruz. Kur belki 4.40 seviyesinin altına yerleşmedi zaman zaman 4.70’lere hareket oluyor ama yüksek ataklar da yok artık.”

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YATIRIMCIYI ENDİŞELENDİRİYOR

Küresel finans koşullarında sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratması beklenirken, TL varlıklara risk iştahının azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor. Öte yandan ekonomideki ısınma ve yılın kalanında bunu artıracak politikalar izlenecek olma olasılığının da yatırımcıyı endişelendirdiği belirtiliyor.

‘PİYASALARDA SERT DALGALANMALAR’

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyordu. Son günlerde TL cinsi varlıklara yönelik algının oldukça negatif olduğuna dikkat çeken analistler, bayram tatili öncesinde bu hafta likiditenin oldukça azaldığını, risk almak istemeyen yatırımcının çıkışlarının yanı sıra lokal döviz talebinin görüldüğünü belirtiyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mayıs ayında Londra’da yaptığı bir söyleşide Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle “para politikalarında daha etkin bir başkan” görüntüsü vermeye mecbur olduğunu söylemiş, bu açıklamalar ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

‘SATIŞ BASKISI GÖZ ARDI EDİLMİYOR’

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve bu endişenin kuvvetlenmesi halinde piyasalara satış baskısı olarak yansıması ihtimali göz ardı edilmiyor.

Bu sabah 5.0898/5.0941 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 5.0280/5.0314, bu sabah 5.5126/5.5166 seviyesinde olan euro/TL ise 5.4492/5.4532 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil/bono piyasasında faizlerde yukarı hareket dün devam ederek, iki ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri arasındaki fark 287 baz puan oldu.

PPK kararları sonrası 7 Haziran’da yüzde 14.83’e kadar gerileyen 10 yıllık tahvil getirisi dün itibariyle 144 baz puan yükseldi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.17, valörde son işlemde yüzde 16.25 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 16.25 seviyesindeydi.

TCMB’nin faiz artırımından olumsuz etkilenen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yükseldi. Buna göre PPK kararı öncesi son işlemde yüzde 18.27 seviyesinde olan gösterge iki yıllık tahvil faizi dün itibariyle 85 baz puan yükseldi. İki yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 19.12’ye kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 19.08 seviyesindeydi.