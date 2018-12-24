Dolar ne kadar oldu?

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fed'in 2019 faiz artırım tahminini üçten ikiye çekmesiyle geçen hafta dalgalanan dolar/TL yılın son işlem haftasına 5.30'un üzerinde başladı.

TBMM, 2018 yılının son haftasında köprü geçiş cezalarının affedilmesini öngören Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik için mesai yapacak.

Mecliste bugün Plan ve Bütçe Komisyonu toplanarak, AKP milletvekillerinin sunduğu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Teklifini ele alacak.

Teklifle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçip, cezalı duruma düşen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülüyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 23.73

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019’da artırılmayacak; cezalara yüzde 23.73 yeniden değerleme oranı artışı uygulanmayacak.

Ayrıca “İmar Barışı” kapsamında, “Boğaziçi Kanunu”nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanması öngörülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu kanununda yapılacak değişiklik ile görev süreleri dolan üyelerin sürelerinin de uzatılması öngörülürken, buna göre, 2019 yılında görev süreleri sona erecek kişilerin 2020’ye, 2022’de görevleri sona ereceklerin ise 2023’e kadar görev süreleri uzatılıyor.

Teklifin komisyonun ardından bu hafta Genel Kurul’da da görüşülmesi bekleniyor.

MADENCİLİK

AKP’nin “Madencilik Yasası” ile ilgili 50 maddelik yasa teklifinin de yarın Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Söz konusu teklifle Türkiye’deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içinde kalmasının hedeflendiği belirtilirken, madenlerin denetimini engellemeye veya denetimdeki usullere uygun davranmamaya idari para cezası getiriliyor ve faaliyeti durdurma cezası öngörülüyor.

Teklifle ayrıca kaçak üretim ve sevkiyatın engellenmesi amacıyla söz konusu filli gerçekleştirenlere ilave yaptırımlar getiriliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda yarın Afganistan’a asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılması da ele alınacak. Bu kapsamda TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin uzatılması onaya sunulacak.

Siyasi partiler yılın son grup toplantılarını da yarın gerçekleştirecek.