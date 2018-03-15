Dolar 3,90’a dayandı! İşte son fiyatlar…

Jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik gelişmeleri izleyen kur ve faizde geçen hafta başlayan negatif ayrışma ve satış baskısı sürüyor. Serbest piyasada dolar 3.90'ın hemen altında 3,8955 liradan, euro ise 4,8213 liradan işlem görüyor.

ABD’de faiz artışlarının hızlanmasından endişe edilen bir dönemde, şehir içi çatışmaların yaşanabileceği kuşatma aşamasına gelinen Afrin operasyonunun, Seçim İttifakı Yasası’nın, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.

Bankacılar küresel ticaret savaşlarının oluşabileceği, ABD’de faizlerin artış trendinde olduğu yani gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik olumsuzlukların fazla olduğu bir dönemde, Türkiye’ye özgü endişelerin henüz giderilemediğine dikkat çekiyor.Bazı piyasa oyuncuları, hükümet yetkilileri tarafından birçok kez reddedilmesine karşın erken seçim ihtimalinin de piyasalarda satış baskısı yarattığını belirtiyor ve TBMM’de kabul edilen Seçim İttifak Yasası sonrasında bu ihtimalin arttığına da dikkat çekiyorlar.TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya dün de kısmen devam ederken; dolar/TL gece likit işlemlerde bugün 3.8950’yi test ederek 14 Aralık’tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise yabancı ağırlıklı satış dalgası ise dün Kasım sonundan beri gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 12.75’ten sınırlı aşağıdaki seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL saat 11.35’de 3.8935/3.8955 seviyesinde işlem görüyor. Sepet bazında TL tarihi rekorunu dün gece 4.3523 ile kırdıktan sonra aynı saatte 4.3374/4.3411 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4.8213 seviyesinde.

Bankacılar Türkiye piyasalarında geçen haftadan beri yaşanan satış baskısını “Türkiye’ye yönelik algıda bozulma” şeklinde yorumluyor.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi, “Dolardaki ABD kaynaklı zayıf seyir TL’deki değer kaybını hafifletiyor. Ancak euro ve sepet bazında baktığımızda tarihi rekorları kırdık. Endişelerin devamı halinde satış baskısının da devamı olası” dedi.

Tahvil piyasasında yaşanan yükseliş eğilimi ile 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri yükseliş dün bir ara 90 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody’s kararları sonrasında da devam etti.

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Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra Pazartesi günü 25 baz puan arttı. Salı günü ise yükseliş 15 baz puana ulaştıktan sonra Hazine ihalesine gelen nispeten yüksek talep ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesinin de etkisiyle kayıplar telafi edildi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.57, valörde saat 1722 itibarıyla son işlem yüzde 12.65 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13.73 seviyesindeydi. Bugün spot kapanış yüzde 13.71 seviyesinden gerçekleşti.

İTTİFAK YASASI SONRASI ENDİŞELER

Öte yandan AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı ve siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Muhalefet, yasanın seçim güvenliği ve güvenilirliğini zedeleyen maddeler içerdiğini belirterek, bu çerçevede “sandıkların birleştirilerek taşınması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması, sandıklara güvenlik güçlerinin müdahalesi ve seyyar sandığın kanuni düzenlemeye bağlanması” gibi çeşitli maddelere itiraz ediyor.

Bu değişiklikler piyasalarda bazı kesimlerin bu hafta TBMM’de kabul edilen ‘ittifak yasasının geçerli olduğu bir erken seçim planlandığı’ görüşlerine neden oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP bir erken seçim planı olduğu iddialarını ise reddediyor. Erdoğan yerel ve genel seçimlerin planlandığı gibi Mart ve Kasım 2019 tarihlerinde yapılacağını ifade ediyor.

REUTERS