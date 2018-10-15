Dolar ne kadar oldu? (15.10.2018)

Brunson, iki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanmıştı. ABD yönetimi Brunson’ın daha önceki mahkemelerde serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti. Piyasada Brunson davası, ABD tarafından Halkbank’a İran ile ilgili bir yaptırım gelebileceği endişeleri bağlamında da yakından izleniyordu.
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, kararın piyasalar için pozitif olduğunu belirterek, “Karardan ABD ile olan gerilimin vites düşüreceğini anlıyoruz.” dedi ve ekledi:
“ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilimin vites düşüreceği bir ortamda orta vadede Halkbank için de risklerin azalacağını düşünüyorum.”
Piyasada Brunson davası, ABD tarafından Halkbank’a İran ile ilgili bir yaptırım gelebileceği endişeleri bağlamında da yakından izleniyordu.
REUTERS
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