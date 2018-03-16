Dolar ne kadar oldu? (16.03.2018)

Jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik gelişmelerle dolar/TL ve gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz 3.5 ayın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah 3.8975/3.9000 seviyesinden işlem gördü. Euro ise 4.80 seviyesinde.

Global olarak ABD’de faiz artışlarının hızlanacağına ilişkin endişeler piyasada baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra kuşatma aşamasına gelinen ve şehiriçi çatışmaların artmasından endişelenilen Afrin operasyonu ve Seçim İttifakı Yasası’nda seçim güvenliği konusundaki tartışmalar yatırımcı tarafından tedirginlikle izleniyor. Ekonomi tarafında ise yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın yarattığı kaygılar satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.

Bazı piyasa oyuncuları, hükümet yetkilileri tarafından birçok kez reddedilmesine karşın erken seçim ihtimalinin de piyasalarda satış baskısı yarattığını belirtiyor ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim İttifak Yasası sonrasında bu ihtimalin arttığına da dikkat çekiyorlar.

Bugün iç piyasada saat 10.00’da açıklanacak Ocak ayı sanayi üretim endeksi dış piyasada TSİ 13.00’da açıklanacak Euro bölgesi Şubat ayı enflasyonu, 15.30’da Şubat ayı ABD yeni konut inşaatları ve ABD inşaat ruhsatları 16.15’te ise ABD sanayi üretimi ve ABD kapasite kullanımı takip edilecek.

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Bankacılar küresel veri gündeminin Türkiye piyasalarının ana trendinde belirleyici olmayı sürdüreceğini ancak “bozulan yabancı algısı” sonrası geçen hafta başında başlayan başta tahvil ve ardından döviz piyasasında yaşanan yabancı kaynaklı satışların devam edip etmeyeceği izlenecek.

Bankacılar bir diğer taraftan ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında bir miktar bozdurma trendi görüldüğünü bunun da yükselişleri sınırlandıran bir faktör olarak görüldüğüne dikkat çektiler.

Tüm bu gelişmelerle dolar/TL dün 3.9054 ile 4 Aralık 2017’den beri en yüksek seviyesini ettikten sonra bu sabah saat 08.49’da 3.8975/3.9000 seviyesinden işlem gördü. Dün 4.3597 ile tarihi zirvesini test eden sepet bazında TL aynı saatte 4.3476/4.3506 seviyesindeydi. Dün 4.82 ile tarihi zirvesini test eden euro/TL ise aynı saatte 4.7974/4.8011 seviyesinde işlem gördü.

TAHVİL GETİRİSİ 100 BP YÜKSELDİ

Tahvil piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başlayan yükseliş dün itibarıyla 100 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody’s kararları sonrasında da devam etti. Beklentilerin üzerindeki cari açık da bu yükselişi tetikleyen bir başka makro neden oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra bu haftaki yükseliş Pazartesi günü 25 baz puan oldu. Geçen hafta başından beri toplam yükseliş yaklaşık 100 baz puan olarak gerçekleşti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.69 valörde son işlemde yüzde 12.82 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13.89 valörde son işlem yüzde 13.93 seviyesindeydi.

İTTİFAK YASASI SONRASI ENDİŞELER

Öte yandan AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı ve siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Muhalefet, yasanın seçim güvenliği ve güvenilirliğini zedeleyen maddeler içerdiğini belirterek, bu çerçevede “sandıkların birleştirilerek taşınması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması, sandıklara güvenlik güçlerinin müdahalesi ve seyyar sandığın kanuni düzenlemeye bağlanması” gibi çeşitli maddelere itiraz ediyor.

Bu değişiklikler piyasalarda bazı kesimlerin ‘ittifak yasasının geçerli olduğu bir erken seçim planlandığı’ görüşlerine neden oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP bir erken seçim planı olduğu iddialarını ise reddediyor. Erdoğan yerel ve genel seçimlerin planlandığı gibi Mart ve Kasım 2019 tarihlerinde yapılacağını ifade ediyor.

REUTERS