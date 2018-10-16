Dolar ne kadar oldu? (16.10.2018)

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, bu sabah 5.80 seviyesinin hemen altında hareket ederken, borsada pozitif açılış bekleniyor.

Brunson’ın serbest bırakılmasının piyasalar açısından önemli bir riski ortadan kaldırdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına işaret ediyor. Öte yandan dolar/TL’de genel eğilimin aşağı yönlü olduğu belirtiliyor.

Yurtiçinde bugün saat 1000’da Ağustos ayı sanayi üretim verisi ve Ağustos ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1200’de Almanya ZEW eğilim endeksi, saat 1615’te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson hapis cezası aldı ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakıldı.

Integral yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, önemli bir sembol haline gelen Brunson davasının sonuçlanmasıyla belirsizliğin de ortadan kalktığını ve TL’nin dolar karşısında bariz bir değerlenme eğiliminde olduğunu söyleyerek, “Bugün de iyimserliğin devam etmesi beklenebilir. Dolar/TL’de genel eğilim aşağı yönlü. Belirsizliğin kalkması makro ekonomik anlamda atılan adımlarla birlikte piyasaya olumlu yansıdı ancak henüz önemli bir kırılmanın olduğunu söylemek zor” dedi.

Dolar/TL’de 5.50’nin altında güçlü seyir için makro ekonomi açısından da kuvvetli sinyaller alınması gerektiğini söyleyen Özer, “Öte yandan kısa vadede ABD ile olan ilişkilerin düzelme sinyali veriyor olması piyasaya olumlu yansıdı ancak henüz yaptırımlarla ilgili net bir gelişme yok. Türkiye 4 Kasım’da başlayacak olan ABD’nin İran yaptırımlarından muaf tutulursa piyasalara çok daha olumlu yansıması olacaktır” dedi.

ABD’nin İran’ın ham petrol ihracatını sınırlamaya yönelik yaptırımları Kasım ayında devreye girecek.

Borsa İstanbul’da olumlu seyrin devam ettiğini söyleyen Özer, “Teknik anlamda 100,000 direnç seviyesini izliyoruz. Gün içinde bankacılık endeksindeki seyir önemli olacak. Kar realizasyonları olması durumunda tekrar 50 günlük ortalama olan 95,000’e kademeli gevşeme olabilir. Ancak genel itibariyle bugün pozitif açılış olmasını bekliyoruz” dedi.

TL cinsi varlıklarda dün gözlenen olumlu dolar/TL’nin 5.75 seviyesine gerilemesine neden olurken, tahvil faizleri düştü, borsa endeksi ise yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Önceki haftayı 6.10 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL geçen hafta boyunca Brunson’ın serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceğine yönelik beklentilerle aşağı yönlü bir seyir izledi.

REUTERS