Dolar ne kadar oldu? (19.03.2018)

Geçen hafta ivme kazanan Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL 3.93'ün üzerinde. Dolar geçen kasım ayında 3.97'yi aşarak tarihi rekorunu kırmıştı.

Geçen hafta tahvil piyasasından çıkışlarla 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin iki haftalık süreçte gördüğü en yüksek seviye itibariyle 90 baz puan civarında yükseliş kaydetmesi ardından piyasalar yarın Hazine’nin gerçekleştireceği 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ihraçlarını izleyecek.

Piyasalarda bu hafta ayrıca jeopolitik haber akışı, Fed toplantısı ve AB Liderler Zirvesi izlenecek. Hazine yarın 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvili yeniden, yeni 10 yıllık gösterge olacak olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 6.20 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç edecek.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, “Enflasyondaki katılık, yükselen cari açık, Moody’s’in not indirimi ve jeopolitik/siyasi haber akışı nedeniyle iki haftalık süreçte yurt içi tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin ardından, yatırımcıların yükselen faiz ortamında ihalelere göstereceği talep önemli olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Hazine’nin yarınki ihalelerde borçlanma maliyetinin artmasını bekliyorum ancak ihalelerde talep sıkıntısı yaşamayacağını düşünüyorum. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde yukarıda yüzde 13 ve 21 Kasım’da zirve kapanışını yaptığı yüzde 13.18 seviyeleri önemli.”

‘3.90 DESTEK SEVİYESİ’

Bu hafta düzenleyeceği iki ihale ile aylık iç borçlanma programını tamamlayacak olan Hazine’nin iç borçlanmasını öngörüleri çerçevesinde tamamlaması için iki ihalede piyasadan toplam 3.24 milyar TL borçlanması gerekiyor. Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapılacağı beklentisinin tümüyle fiyatlandığını söyleyen Uslu, “Yetkililerin bu yıl için üç defa faiz artırımı beklentisini dörde yükseltip yükseltmeyeceği merak ediliyor. G20 toplantısı da bu hafta piyasaların odaklanacağı önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Zirvede, Brexit geçiş anlaşmasına yönelik işaretler aranacak, ayrıca ticarette korumacılık ile ilgili söylemlerin de G20 gündeminde olması beklenebilir. Dolar/TL’de 3.90 ve 3.88 destek, 3.9350 ve 3.9500 ise direnç seviyeleri” dedi.

TL benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında geçen iki haftada yüzde 2 değer kaybetti. Bankacılar, global olarak ABD’de faiz artışlarının hızlanacağına ilişkin endişeler, Afrin operasyonu ve Seçim İttifakı Yasası’nda seçim güvenliği konusundaki tartışmaların yatırımcı tarafından tedirginlikle izlendiğini belirtiyor. Ekonomi tarafında ise yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın yarattığı kaygılar satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.

Cuma günü aynı saatte 4.3644/4.3672 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3713/4.3750, 4.8089/4.8114 seviyesindeki euro/TL ise aynı saatte 4.8157/4.8200 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.84 valörde son işlemde yüzde 12.78 oldu.

REUTERS