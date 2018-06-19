Dolar ne kadar oldu? İşte günlük dolar kurunda son durum…

Dolar güncel gelişmelerden etkilenirken vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor. Hazine'nin dünkü iki ihale ardından bugün düzenleyeceği üç ihale piyasalarda izlenirken, yoğun ihale döneminde artan kamu harcamaların baskıladığı tahvil getirilerindeki yükseliş de kuvvetlenerek devam ediyor.

Dolar gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor. Hazine’nin bugün yeniden ihracı gerçekleştirilecek tahvillerden olan 10 yıllık göstergede bileşik getiri dün 50 baz puanın üzerinde artarken son iki aydaki yükseliş de 429 baz puana ulaştı.

Hazine bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ile altı yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek ve Haziran ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Dün düzenlenen iki ihalede 5.7 milyar TL’si piyasadan 6.72 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine Haziran ayında 14.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL’si piyasadan toplam 15.7 milyar TL’lik iç borçlanma öngörüyor.

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Bugün düzenlenecek üç ihale ile Hazine Haziran borçlanma programını da tamamlamış olacak ancak Temmuz ayında da Hazine’yi oldukça yoğun bir ihale programı bekliyor.

Hükümet, seçim öncesi, emeklilere kalıcı olarak yılda iki kez ikramiye ödenmesine kadar vermişti. Bu ikramiyenin kamuya maliyeti yıllık yaklaşık 22 milyar TL. Öte yandan emeklilere verilen bu iyileştirmenin ardından birçok alanda da gider artırıcı adım atıldı. Hükümet son olarak bazı kamu çalışan ve emeklilerinin ek göstergelerinin 3,600’e yükseltileceğini açıkladı.

Dün açıklanan bütçe gerçekleşmelerinde de görüldüğü üzere artan harcamalar ikincil piyasada getirilerdeki önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor.

İhalelerin yanı sıra küresel piyasalar da yakından izlenirken Türkiye piyasalarında yön belirleyici olarak beklenen en önemli gelişme ise 24 Haziran seçimleri olmaya devam ediyor.

Hükümet artan harcamaların bütçede yer almayan 70 milyar TL’lik kaynaklarla zaten finanse edildiğini belirtirken piyasalarda henüz bu konuda endişeler tam olarak giderilebilmiş değil.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün gösterge 10 yıllık getiri spot kapanışta yüzde 16.50 valörde son işlemde yüzde 16.89 oldu. Bu verilere göre son iki aydaki yükseliş 429 baz puana ulaştı.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.12 oldu.

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Öte yandan dolar/TL ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60’lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

SEÇİM BEKLENİRKEN DOLAR ENDEKSİ 95’İ TEST ETTİ

Hem ABD hem de Avrupa merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarında sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmaması ile küresel finans koşullarında sıkılaşma gelişmekte olan ülke para birimlerinde önemli bir baskı yaratıyor.

TL varlıklara ise risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinin de ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergileri getirme tehditlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından dolar endeksinde 95 seviyesinden düşüş yaşanıyor. Endeks TSİ 0831’de 94.65 civarında işlem görüyor.

REUTERS