Dolar ne kadar oldu? Bayram öncesi dolar kaç lira oldu?

Bayram gelirken dolarda son durum merak ediliyor. Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's haftasonu Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunu daha da indirirken, TL'de zayıflık bu sabah sürüyor, endekste ise yatay açılış görülebilir.

Türkiye piyasalarının yarım gün açık olacağı bugün düşük hacimli bir seyir beklenirken, yurtiçi piyasaların kapalı olacağı haftanın kalanında küresel piyasalarda önemli gelişmeler olacak, dolayısıyla kurda yukarı hareketler gözlenebilir.

ABD Merkez Bankası (Fed) Çarşamba akşamı son faiz toplantısı tutanaklarını açıklayacak. Öte yandan Cuma günü Jackson Hole’da yapılacak yıllık küresel merkez bankaları toplantısına Fed başkanı dahil birçok ülkenin merkez bankası başkanı katılacak ve verilecek mesajlar izlenecek. Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD’den yeni yaptırım geleceği endişesinin yanı sıra uzun tatilde yatırımcıların risk almak istememesi ve S&P açıklamaları öncesi tedirginlikle dolar/TL Cuma günü 6.3523’ü test etmiş, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı da bir ara yüzde 8’i aşmıştı.

İntegral yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, S&P ve Moody’s kararlarına zaten yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altında olunması nedeniyle bugün piyasalarda çok ani refleks hareketlerin oluşmasını beklemediklerini söyleyerek, “Fakat kredi notumuzun düşürülmesi, önümüzdeki günlerde ekstra bir maliyet yaratabilir. Bu açıdan kararları olumsuz buluyoruz” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu kamu kurumlarındaki zayıflama ve politika oluşturma öngörülebilirliğindeki azalmayı gerekçe göstererek “Ba2″den “Ba3″e düşürdü ve not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi.

Standard&Poor’s (S&P) da Türkiye’nin kredi notunu TL’deki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü “durağan” olarak teyit etti. Türkiye’nin kredi notu böylece BB-‘den B+’ya inmiş oldu.

İLGİLİ HABER Piyasaların en zor bayramı

Bu haftanın küresel gelişmeler nedeniyle önemli bir hafta olduğunu ve TCMB devrede yokken oluşabilecek hareketlere savunmasız kalınacağını söyleyen Özer, “Bu sabah itibariyle 5 yıllık CDS’ler 492 puanda. Önümüzdeki günlerde dalgalanmalar sürebilir, piyasanın tam bir dengeye oturması biraz zaman alacak. Özellikle ABD ile aramızdaki ilişkilere olumsuz anlamda yeni bir boyut açılması bu dengelenme sürecini daha da uzatacaktır. Bu hafta küresel piyasalarda yaşanacak gelişmelerle birlikte kurda hareketlerin yukarı yönde güçlenmesi 6.35-6.55 bandına doğru hareketi güçlendirebilir” dedi.

Borsa İstanbul’da da yarım seanslık işlemlerin geçiyor olmasının güçlü bir hareketin oluşmasını çok fazla desteklemeyeceğini söyleyen Özer, “Genel itibariyle 88,500 seviyesi bizim için önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Bu noktanın üzerinde tepkilerin güçlenmesi endeksin ilk etapta 92,500 seviyesine kadar güçlenmesini destekleyecektir. Ama bu hafta yarım gün işlem olacak, zayıf hareketlerin olmasını bekliyoruz. Bu sabah Asya piyasalarında karışık görünüm var. Endeksin yatay açılış yapmasını bekleriz” dedi.

BIST-100 endeksi Cuma günü yüzde 1.83 artışla 88,734.76 puandan kapandı.

TCMB ve BDDK’nın geçen hafta attığı adımlar, önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamaların geçen haftalarda piyasalardaki tansiyonu azalttığı belirtiliyor. Bu çerçevede swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını geçen hafta yüzde 25’e indiren BDDK, Cuma günü ise sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Dolar/TL geçen hafta 7.24 seviyesinden BDDK’nın swap adımı ve TCMB’nin likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamayı yüzde 19.25’e yükseltmesiyle birlikte sert geriledi ancak bankacılar Halkbank’a verilebilecek bir ceza başta olmak üzere ABD’nin yeni yaptırımlarından endişe duyuyorlar.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde ABD’nin Türkiye’ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti. Mnuchin, “Onlar (Türkiye) Brunson’ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Brunson’ın Türkiye’de ev hapsinde tutulmasını ABD’nin kabul etmeyeceğini söyledi.

Tahvil piyasasında ise TCMB’nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde düşüş 150 baz puanı aştı. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 250 baz puan civarında yükseldi. Bankacılar bu hareketin TCMB’nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 21.99 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 22.12 oldu. İki yıllık eski göstergede ise ortalama bileşik faiz yüzde 27.87 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 27.45 oldu.

REUTERS