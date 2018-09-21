Dolar ne kadar oldu? (21.09.2018)

Dolar/TL dün Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklanmasıyla geniş bantta sert dalgalandıktan sonra bu sabah 6.25'in hemen altında hareket ediyor.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 1030’da Almanya imalat PMI ve hizmetler PMI, saat 1100’de euro bölgesi imalat PMI ve hizmetler PMI, saat 16.45’te ise ABD imalat PMI açıklanacak.

Analistler, dün kurda görülen dalgalanmayı programda fazla detay ve yeni bilgi bulunmaması, bütçeye yönelik rakamlar ile büyük proje finansmanlarının devam edecek olmasının olumsuz algılanmasına bağlayarak, program öncesi olumlu beklentiler oluşmasıyla kurda yaşanan iyileşmenin ardından kar satışlarının yapıldığını belirtmişti.

YEP’de enflasyon ve büyüme gibi rakamlar gerçekçi bulundu ancak bundan sonra uygulamalar takip edecek.

Bir bankacı, “Dolar/TL dün açıklanan YEP sonrası ciddi bir şekilde dalgalandı. İlk verilen tepkilerin ardından şimdi biraz daha sakinleşme görüyoruz. Bundan sonra piyasalar uygulamalara odaklanacak. Dolardaki küresel değer kaybı nispeten destekliyor. Ancak dolar/TL’nin 6 seviyesinin altına gelmesi için yoğun yabancı girişi olması gerek. Bu noktada Rahip Brunson konusunda bir gelişme olması ve ABD ile bozulan ilişkilerin iyileşmesi gerekiyor” dedi.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları 21 Eylül: Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar 2.5 ayın dip seviyesine yakın tutunmaya çalışırken, yen yatırımcıların ABD-Çin ticaret çatışmasının hemen küresel şoka neden olmayacağı görüşünü benimsemeye başladıkları bir ortamda güvenli liman talebinin azalmasıyla geriledi.

Dolar endeksi dün 9 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesi olan 93.829’u gördükten sonra hafif değişimle 93.908’de bulunuyor. Yatırımcıların ABD-Çin ticari savaşı konusundaki endişelerinin azaldığı bir ortamda dolardan gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere, diğer para birimlerine yönelmesiyle endeks bu hafta yüzde 1’den fazla geriledi.

Ancak yine de TL bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi konumunda.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanış ve valörde son işlemde yüzde 19.01 seviyesinde.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta son işlemde yüzde 25.32, valörde son işlemde yüzde 25.40 seviyesindeydi.

REUTERS