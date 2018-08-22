Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Bayram tatilinde Dolar kaç lira oldu? Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne düşüşle başladıktan sonra 6,04'ün üzerinde işlem görüyor.

Dün 6,0105’ye kadar gerileyen ve gün içinde 6,1588’i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 6,0702’den tamamladı. Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne düşüşle başladı. Dolar/TL saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,0450’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9980’den, sterlin/TL de yüzde 0,5 düşüşle 7,8036’dan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,03 artışla 95,28 ve euro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,1569 seviyelerinde bulunuyor.

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Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğu günde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirtti.Dolar/TL’de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altının görülmesi durumunda 5,20-5,50 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.AA