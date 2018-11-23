Dolar ne kadar oldu? (23.11.2018)

Hafta başından bu yana aşağı yönlü trendini sürdüren Dolar/TL, güne 5,30 seviyesinde yatay seyirde başladı.

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile geçen hafta 5.50’li seviyeleri gören, bu hafta ise 5.28-5.40 bandında dalgalanan dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Bankacılar bugün iç piyasada takip edilecek veri gündeminin yer almadığını, küresel piyasaların ve yoğun dış veri gündeminin izleneceğini söylediler. Almanya üçüncü çeyrek büyüme verileri, Almanya ve Euro bölgesi ve ABD öncü PMI verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda ticaret gerilimleri risk iştahını zedelemeye devam ederken Avrupa’da zayıf şirket bilançoları küresel büyümeye yönelik endişeleri artırıyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Pazar günü yapılacak zirve öncesinde, gelecekteki ilişkilerini belirleyen deklarasyon üzerinde prensipte anlaşmalarının ardından euro ve sterlin dolar karşısında yatay seyrediyor.

Deklarasyona göre AB ve İngiltere Brexit’ten sonra kapsamlı bir ekonomik ortaklık öngörüyorlar.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 96.46 ile zayıf seyir izliyor. Bu zayıf seyrin çoğu endeksin yüzde 70’ini oluşturan euro ve sterlindeki yükselişten kaynaklanıyor.

Dolara şüpheyle yaklaşanlar, Fed’in ilerdeki faiz artırımlarının hızı konusunda endişeli. Fed’in Aralık ayında bu yıl dördüncü kez faiz artırımı yapması bekleniyor. Ancak yatırımcılar, Fed’in ABD’yi yavaşlama riskine sokmadan kaç faiz artırımı yapabileceğini sorgulamaya başladı.

Bankacılar ABD’deki Şükran Günü tatili ardından bugün işlem hacimlerinin bir miktar artmasını bekliyorlar.

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine’nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor. Yerel seçim öncesi ittifak arayışları takip ediliyor.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlemler yüzde 17.12 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 20.87 oldu.



REUTERS