Dolar ne kadar oldu? (26.06.2018)

Seçim sonrası ilk gününde dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL bugün 4.65'in altını gördü.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 17,75 oldu. Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına yönelik dün gözlenen pozitif fiyatlama kısa sürerken, ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğine odaklanan piyasalar küresel gelişmeleri de izliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu aldı.

Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından dün 4.5375’e kadar gerileyerken, TL yüzde 3’e yakın kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi oldu.

Ancak sonrasında piyasaların önümüzdeki dönem politikalarına ve ekonomi yönetiminde yer alacak isimlere odaklanmasının yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle pozitif hava terse döndü. Dolar/TL 4.7235’e kadar yükselerek seçim öncesi seviyelere geldi.

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, dün piyasada ilk etapta EM’lerden pozitif ayrışan bir hareket olduğunu ancak sonrasında tüm kazanımların geri verildiğini söyleyerek, “Piyasa seçim belirsizliğini attı, seçimden sonra yeni ekonomi yönetimini, ekonomik reformlarda aksiyon alınıp alınmayacağını izliyor. Dünkü satış dalgasının onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Öte yandan küresel riskten kaçışın etkili olduğu bir ortamdayız, ticaret savaşı konularının derinleşmesiyle küresel risk iştahı azalıyor, borsalarda satışlar artıyor” dedi. Erkan, şöyle devam etti:

“Hem küresel koşulların desteklemiyor olması hem de bundan sonra ekonomi başlıklarına yönelik sorular soruluyor olması TL’de değer kaybında etkili ve kurda aşağı potansiyeli sınırlıyor. Dolar/TL’de yukarıda 4.77-4.80 bölgesine gidiş isteği artacaktır. Piyasa ekonomi yönetimini, Erdoğan’ın faizler konusunda bir aksiyon alıp almayacağını izleyecek. Bu sorular seçim öncesinde de vardı, seçim sonrasında da sorulmaya devam edilecek.”

Analistler bundan sonra Erdoğan’ın oluşturacağı ekonomi ekibinin yanı sıra son dönemde TL varlıklarda ayrışmaya neden olan risklere yönelik söylemlerin nasıl şekilleneceğinin piyasaların seyrinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Bu çerçevede orta-uzun vadede Erdoğan’ın TCMB politikaları ve faizlere yönelik sert söylemlerinin devam edip etmeyeceği, TCMB’nin bağımsızlığı konusu, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve dış ilişkilerin nasıl gelişeceği belli olana kadar piyasalarda temkinli volatil bir seyir görülebileceği ifade ediliyor.

Tahvil-bono piyasasında da 10 yıllık tahvil faizinde dün 100 baz puanın üzerinde yükseliş gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 15.87’den açıldıktan sonra yüzde 16.92’ye kadar yükseldi. Faiz spot kapanışta ortalama yüzde 16.21, valörde son işlemde yüzde 16.92 seviyesindeydi.

Öte yandan Cuma günü yüzde 19.18 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.84’den açıldı. Spot kapanışta ortalama yüzde 18.97, valörde son işlemde yüzde 19.24 seviyesindeydi.