Dolar ne kadar oldu? (30.07.2018)

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından geçen hafta sert yükselen dolar/TL Cuma günü 4.85 civarında yatay seyrettikten sonra yeni haftada 4.90'ı aştı.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD’de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

İç piyasalarda ise Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklanacağı yılın üçüncü enflasyon raporu izlenirken Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de bankacılara göre piyasalarda yön belirleyici olacak. Bu hafta ayrıca dış ticaret, turizm, öncü ihracat, öncü PMI verileri de izlenecek.

Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine faiz artırmadığı geçen haftaki toplantısı ardından bu hafta gerçekleşecek enflasyon raporundaki söylemlerinin önemi arttı.

TCMB’nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yıl sonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

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Reuters anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini için en düşük tahmin bile TCMB’nin tahmin aralığının oldukça üzerinde bulunuyor. Reuters’ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TÜFE’de Temmuz ayında yüzde 0.9 artış bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL’deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 12.5’ten yüzde 14’e yükselmiş durumda.

Bankacılar enflasyondaki ve TL’deki baskı devam ederken Merkez Bankası’nın enflasyona ve uygulanacak para politikasına ilişkin önümüzdeki döneme ilişkin söylemlerini yakından takip edecekler.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın para politikası toplantısı ise Salı günü başlayacak ve karar Türkiye saati ile Çarşamba gecesi açıklanacak. Merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmayacağı ve faizlerde kademeli yükseliş öngörüsünü teyit edeceği tahmin ediliyor.

Fed’in Eylül ayında faiz artıracağını fiyatlayan yatırımcılar, yıl sonundan önce bir artışın da yapılacağını tahmin ediyorlar.

ABD İLİŞKİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına sert tepki gösteren Ankara ise Washington yönetiminin “tehditkar bir dil” kullandığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamalarıyla tutuklanan ABD’li rahip Andrew Brunson, devam eden davası çerçevesinde Çarşamba günü ev hapsine çıkarılmıştı.

Ancak bu adımı yeterli görmeyen ABD yönetimi Brunson’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ardından da ABD Başkanı Donald Trump, Brunson’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Geçen hafta yaşanan gerilim sonrası Türkiye ABD ilişkileri piyasalarda daha yakından izleniyor.

Tahvil/bono getirileri ise baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bankacıların verilerine göre gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri tarihi rekor olan yüzde 18.50’nin hemen altında yüzde 18.30 civarında seyrederken Gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik getiri yüzde 20.40 civarındaki seyrini sürdürüyor.

REUTERS