Dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar

TL'de son dönemde gözlenen toparlanma eğiliminin dün biraz daha belirginleşmesiyle dolar/TL 5.50 seviyesinin altına geriledi.

Diğer taraftan piyasalar asıl olarak gelecek hafta açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonda siyasilerin “en kötünün geride kaldığı” söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor.

Deniz Yatırım’ın bu sabahki notunda, “TCMB’nin hangi düzeyde revizyona gideceği, ekonomik aktiviteye yönelik paylaşacağı muhtemel mesajlar, çıktı açığı ve enflasyonun gelecek dönemini nasıl okuduğu gibi soru başlıkları yerel varlıklar açısından belirleyici konumda bulunuyor” denildi.

Brunson davası sonuçlanmadan önce dolar karşısında uzun bir süre çok sert değer kaybeden, kayıpları yüzde 40’ı aşan TL son dönemde bu olumsuz havayı telafi etme eğiliminde. Eylül başından bu yana TL dolar karşısında yüzde 20’ye yakın değer kazandı.

Yurt dışında saat 13.00’te euro bölgesi işsizlik, saat 15.15’te ABD ADP özel sektör istihdamı ve saat 16.45’te ABD Chicago PMI açıklanacak.

Tahvil-bono piyasasında da geçen hafta gözlenen aşağı hareket dün de devam etti.

Cuma günü spot kapanışta yüzde 18.07 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta son işlemde yüzde 18, valörde son işlemde yüzde 17.87 seviyesindeydi.

Öte yandan Cuma günü valörde son işlemde yüzde 25.17 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 24.8, valörde son işlemde yüzde 24.48 seviyesindeydi.

REUTERS