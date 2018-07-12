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Dolar ve Euro’dan şaşırtıcı yükseliş… Dolar ne kadar oldu? Dolar TL’de son durum…

Dolar gece saatlerinde çok hızlı yükseldi vatandaşlar uyandıklarında doların son durumunu şaşkınlıkla karşıladı. Gece saat 00:35 itibariyle ABD doları 4,9796'ya, Euro'da 5,8187 bandına yükseldi. Dolar tarihi rekorunu tazelemiş oldu. İşte günün dolar kurunda son durum...

android-time 07:57 12 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Dolar ve Euro’dan şaşırtıcı yükseliş… Dolar ne kadar oldu? Dolar TL’de son durum…
Dolar gece saatlerinde çok hızlı yükseldi vatandaşlar uyandıklarında doların son durumunu şaşkınlıkla karşıladı. Gece saat 00:35 itibariyle ABD doları 4,9796'ya, Euro'da 5,8187 bandına yükseldi. Dolar tarihi rekorunu tazelemiş oldu. İşte günün dolar kurunda son durum...

Gece saatlerinde fırlayan dolar ve euro ilerleyen saatlerde hafif şekilde düşse de güne yükselişle başladı. Her şeyin fiyatını etkileyen dolar kurunda son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen Dolar, 4,87 civarlarında seyretti. Dolar, 07:40 itibariyle 4,87’yi geçti. Aynı dakikalarda Euro ise 5,70 bandındaydı.

Son dakikaâ¦ Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi

CUMHURBAŞKANI DOLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum.” dedi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında son dakika açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır.” dedi.

Son güncelleme: android-time 15:0412.07.2018
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