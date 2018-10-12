Dolar ne kadar oldu? Gözler Brunson davasında

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın bugün yapılması beklenen duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentiler dövizde gerilemeye neden oldu. Bu sabah dolar/TL güne 5.90 seviyelerinde başladı.

Küresel piyasalardaki sert satış baskısına karşın ABD’li rahip Andrew Brunson’ın bugünkü duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentiler ile dolar/TL dün olduğu gibi bugün de geriledi. BNP Paribas/TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, 1.5 günde TL’nin dolara karşı yüzde 2 civarında değer kazandığına ve küresel bazda en iyi işlem gören para biriminin Türk Lirası olduğuna dikkat çekerek, “Dolar/TL dinamikleri kısa vadede Rahip Brunson davasına bağlı olduğundan davadaki pozitif beklentileri fiyatlamaktadır” dedi. TL’de TCMB’nin faiz artışı sonrası başlayan iyimserlik piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülen Brunson davasına ilişkin beklentilerle kuvvetleniyor. REUTERS- SOZCU.COM.TR

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