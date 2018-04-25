Dolar ne kadar oldu? Gözler faiz kararında! (25.04.2018)

Piyasalar bugün saat 1400'da açıklanacak olan PPK kararına odaklanırken; dolar/TL, kararlar öncesi faiz artırım beklentisiyle aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Ancak faiz kararı açıklandıktan sonra dolar/;TL yönünü tekrar yukarı çevirerek 4.0978 seviyelerine ulaştı.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesini aşması ve doların küresel bazda dört ayın en yükseğini görmesine paralel gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında değer kaybı gözlenirken; TL, değer kazanan tek para birimi konumunda.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB’den bir adım beklentisini güçlendirirken, TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL’nin seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Enflasyon Kasım 2017’deki yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi ancak son dönemde TL’deki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma Reuters anketlerine ve TCMB’nin beklenti anketine de yansıyor.

Dolar/TL 11 Nisan’da 4.1944 ile tarihi zirveyi görürken, geçen hafta TCMB tarafından yayımlanan beklenti anketi Nisan’da önümüzdeki 24 aya ilişkin enflasyon beklentisinin Mart anketine göre 32 baz puan artışla yüzde 8.63 seviyesine yükseldiğini ortaya koydu.

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TCMB’den bugün herhangi bir faiz artış adımı gelmemesi halinde dolar/TL’de 4.15 seviyelerine doğru ani bir yükseliş görülebileceğini söyleyen bir bankacı, “Faiz artırımı yapılması halinde ise hangi faizin ne kadar artırılacağına bakılacaktır. Sadece GLP’de yapılacak 50 baz puanlık bir artış ile ilk etapta kurda bir düşüş görülebilir ancak zaten bu büyük ölçüde beklenti dahilinde olduğundan piyasa odağı yine siyasete ve yurt dışına dönecektir. GLP’de 75 baz puanlık bir artırım ise kurun 4.05 altına inmesini sağlayabilir. TCMB’nin diğer faizlerde de artırım yapması halinde ilk etapta ‘hangi faiz nereye yükseldi ve bu ne anlama geliyor’ kısmını çözmeye çalışan piyasada dalgalanma yaşanabilir” dedi.

Aynı bankacı, PPK öncesi 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin bugün yüzde 14-14.5 bandında kalabileceğini, 10 yıllık tahvilde ise yüzde 12.5 seviyesinin kritik olduğunu söyledi.

Dün saat 18.08’de 4.0946/4.0963 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08.58’de 4.0850/4.0885 seviyesinde bulunuyor.

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Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.71, valörde son işlemde yüzde 12.69 seviyesindeydi

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.27 seviyesindeydi.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anket firmalarının yaptığı değerlendirmelere göre mevcut koşullarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilmek için avantajlı durumda. Ancak muhalefetin göstereceği adaylara bağlı ortaya çıkabilecek olası ikinci tur seçimde dengelerin değişebileceği vurgulanıyor.

CHP’den 15 milletvekili TBMM’de grup kurarak 24 Haziran seçimlerine girebilmesi için İyi Parti’ye geçerken, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayları ve aralarında yapacakları olası ittifakların bu hafta belli olması bekleniyor.

Reuters’de bugün yer alan bir habere göre 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a muhalif tüm kesimlerin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediği belirtiliyor.

Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, Gül’ün ‘muhalif kesimlerin tek adayı olma’ düşüncesini cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hayata geçirmesi zor görünüyor.

REUTERS