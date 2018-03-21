Dolar ne kadar oldu? Gözler Fed’in kararında (21.03.2018)

Hazine'nin dün gerçekleştirdiği ihalelere gelen güçlü talep faizlerde düşüşe, TL'de ise gevşemeye neden olurken, piyasalar bu akşam açıklanacak olan Fed kararına odaklandı. Dolar/TL 3.92 seviyesinde bulunurken, euro/TL 4.82'den işlem görüyor.

Fed bu akşam TSİ 21.00’de açıklayacağı para politikası kararında politika faizini çeyrek puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yılın tamamında üç mü dört mü faiz artışı yapılacağı konusundaki ipuçları ise piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ardından TSİ 21.30’da Jerome Powell Fed başkanı olarak ilk basın toplantısını düzenleyecek.

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir ver bulunmazken saat 17.00’de ABD ikinci el konut satışları açıklanacak.

Bankacılar Fed’in dört faiz artırım sinyali vererek daha şahin bir tutum sergilemesi halinde dolar/TL’de yükseliş olacağını, mevcut üç artırım projeksiyonunun korunması halinde kurda rahatlama yaratabileceğini belirtiyor. Ancak hem Fed’in yayınlayacağı projeksiyonlar hem de Powell’ın yapacağı konuşmada ekonomi ve faizlerin seyri hakkında yapılacak açıklamalar yakından izlenecek.

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, makro revizyonların yanında sözlü yönlendirmenin de yakından izleneceği bir FOMC toplantısı olacağını, Nisan-Haziran döneminde piyasa fiyatlamalarının sakinlemesi için verilecek mesajların piyasa dostu olması gerektiğini söyledi.

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“Bu noktada 3×25 baz puan beklentisinin sorgulanmaması ve büyümedeki yukarı yönlü revizyonun enflasyonun sabit tutulması ya da uzun dönemli beklentilerin ek sıkılaşmaya işaret etmemesi gerekiyor” diyen Gödek, “Risk iştahında azalışa alan açacak bir durumun oluşması halinde euro/dolarda 1.2240 desteğinin aşağı yönde, dolar/TL’de ise 3.95-4.00 aralığının test edildiğini görebiliriz. Kaldı ki içeride 10 yıl vadeli tahvil faizi için yüzde 13 seviyesinin aşıldığı ek stres başlığı da gündeme gelebilir” dedi ve şöyle devam etti:

“Bardağın dolu tarafında ise Başkan Powell’ın ilk toplantısında ‘piyasa dostu’ olarak nitelendirilen tutum içerisinde olması risk iştahını desteklediği senaryo yer alıyor. Hiç şüphe yok ki emsallerimizden ayrıştığımız yüzde 1-2 aralığındaki ek satışı kapatma imkanımız doğabilir. Bu da bizi dolar/TL’de 3.90’ın altı, euro/dolar için ise 1.24’ün üzeri senaryosuna taşıyacaktır.”

Dün saat 17.30’da 3.9339/3.9348 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.44’te 3.9252/3.9306 seviyesinde bulunuyor.

Önceki gün tarihi zirve olan 4.4098’e kadar yükselen, saat 17.30’da 4.3802/4.3805 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3702/4.3756 aynı saatte seviyesinde.

Yine önceki gün rekor 4.8711’e kadar yükselen, dün saat 17.30’da 4.8268/4.8284 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 4.8147/4.8209 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi gibi unsurların yabancı yatırımcının tahvil piyasasından hızlı bir şekilde çıkmasına neden olması, Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler ve erken seçim riski TL’nin son dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Bütün bu gelişmelere Fed endişesinin de eklenmesiyle dolar/TL 3.95 seviyesinin üzerini test etmişti.

Tahvil piyasasında ise Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalenin ardından bu ay piyasadan toplamda 5.34 milyar TL borçlanarak Mart ayı programını öngörülerine paralel tamamladı. Tahvil tarafından son dönemde yaşanan çıkışların ardından piyasalar dünkü ihalelere ne kadar talep geleceğini izliyordu.

Bu noktada bankacılar faizin geldiği seviyelerin yatırımcı açısından oldukça cazip olduğunu ve ihalelere satış tutarının 5.3 katı olmak üzere güçlü talep geldiğini belirtiyor.

Dün bir bankacı ihaleye gelen talebin TL’yi de rahatlattığını, stresin önemli ölçüde azalmasıyla tahvil tarafından hedge etme ihtiyacının da azalmasıyla dövize talebin düştüğünü söylemişti.

Tahvil piyasasında yeni 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün ihalede yüzde 12.83 seviyesinde oluştuktan sonra 25 baz puan düşüşle yüzde 12.58’e kadar geriledi. Valörde son işlemde ise yüzde 12.64 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise spot kapanışta ortalama yüzde 14.02, valörde yüzde 13.87’ye kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 13.98 seviyesindeydi.

REUTERS