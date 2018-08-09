Dolar ne kadar oldu? İşte Dolar/TL kuru…

Dolar sert yükselişine devam ediyor. Türk heyetinin ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerden bir haber akışı olmaması nedeniyle Dolar/TL güne 5.30'un üzerinde başladı. Dolar/TL kuru Türk heyetinin ABD'deki görüşmelerinde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ve heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından sert yükselişin sürmesiyle yeni tarihi zirve olan 5.48'i test etti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve dolar kurunda oynaklığın sürmesine neden oluyor. Dün saat 1705’te 5.2864/2.2898 seviyesinde olan dolar/TL bugün 5.48’e kadar yükseldikten sonra saat 1657’de 5.4566/5.4631 seviyesinde.

Bir bankacı kurda hızlanan yükselişin nedeni ile ilgili olarak, “Yeni bir şey yok ancak heyetin Türkiye’ye dönmesi etkili olmuş olabilir” dedi.

Dışişleri yetkilileri Reuters’a heyetin döndüğünü doğruladı. Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Reuters’te yer alan bir haberde saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmadığı belirtilmişti.

ING stratejisti Trieu Pham, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasının Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin daha da bozulacağı endişelerini yatıştıracağından kısa vadeli pozitif olacağını söyleyerek, “Bu, Türk varlıkları için geçici bir rahatlama sağlayacaktır ama yapacak daha çok şey var-yatırımcı güvenini tamamen geri kazanmak için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kurda daha fazla oynaklık yakın vadede TCMB üzerinde kararlı hareket etme baskısını artıracaktır” dedi.

Kurun bugün yeni zirveyi görmesiyle birlikte TL’nin dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 3.5 olurken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kötü performansı gösteriyor. TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 30’un üzerinde.

Öte yandan gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olmasının beklendiği ve kurgulanan yeni ekonomi modeline ilişkin çerçevenin yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Açıklama piyasada oldukça sınırlı bir şekilde tansiyonu hafifletse de dolar/TL’de zirve seviyelerine atak devam etti.

Yarın açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı bu çerçevede ekonomide büyüme ya da enflasyondan hangisine eğilim olacağının izleneceği belirtiliyor.

Sepet bazında TL 5.9132 ile tarihi zirveyi gördükten sonra aynı saatte 5.8909/5.8970, 6.3572 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise 6.3371/6.3414 seviyesinde.

Öte yandan dün valörde son işlemde yüzde 19.07 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.26, valörde yüzde 19.72’ye kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 19.72 seviyesinde. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot piyasada yüzde 22.42 seviyesinden kapandıktan sonra bugün spot kapanışta ortalama yüzde 22.6, valörde saat 1659’da son işlemde yüzde 22.80 seviyesinde. REUTERS