Dolar/ TL ne kadar oldu? Seçim sonrası piyasaları neler bekliyor? Dolar kurunda son durum…

24 Haziran seçimlerinden sonra düşüş kaydeden dolar/TL tekrar yükselişe geçerek 4.72 seviyesinin üstünü gördü. Seçim sonuçları ardından dolar/TL 4.58'i görmüştü. Dolar/TL seçimden önceki cuma günü 4.70'in altındaydı.

Dolar ve euro bu sabah yeniden şekillendi. Piyasada çok sert bir fiyatlama beklenmezken, orta-uzun vadede Erdoğan’ın TCMB politikaları ve faizlere yönelik sert söylemlerinin devam edip etmeyeceği, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve dış ilişkilerin nasıl gelişeceği belli olana kadar piyasalarda temkinli volatil bir seyir bekleniyordu. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı seçilirken; milletvekili seçimlerinde AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde ediyor.

Dolar/TL ise seçim sonrası düşüş kaydederken daha sonra tekrar yükseldi. Dolar/TL 4.68 seviyesinin üzerine çıktı.

“SEÇİM SONUCUNA BAĞLI ÇOK SERT DALGALANMA GÖRMEYİZ”

Bürümcekçi Danışmanlık’tan Haluk Bürümcekçi, “Görünen o ki mevcut durum devam edecek. Seçim öncesinde olumsuz senaryo büyük ölçüde fiyatlanmıştı, dolayısıyla bundan sonra piyasalarda seçim sonucuna bağlı çok sert fiyatlama görmeyiz. Belirsizlik ortadan kalkmış olsa da yabancı yatırımcının rahatsız olduğu son dönemde uygulanan politikaların riskleri artırmasıydı. Bundan sonrası icraatlara bağlı olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde piyasanın tepkisinde cumhurbaşkanının kabinesinin nasıl oluşacağına, ekonomi ekibine bakılacak. Son dönemdeki TCMB baskısı, genişlemeci, büyüme yanlısı politikalar gibi sorunlu konularda değişiklik olacak mı, makro riskleri azaltacak ya da tersine çevirecek adımlara atılacak mı, dış ilişkilerde nasıl bir değişiklik olacak piyasa bunlara bakacak ve onun için de vakit gerekecek.”

TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDEBİLİR

Bürümcekçi, yurt dışı piyasalar sakin oldukça yurt içinde piyasalarda ilk etapta bekleme yönünde tepki verilebileceğini ancak küresel piyasalarda bozulma başlaması halinde seçim sonuçlarının çok etkili olmayacağını ve Türkiye’den çıkış eğiliminin devam edeceğini söyledi.

TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 450 baz puanın üzerinde yükseldi.

Dolar/TL Erdoğan’ın bir söyleşisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle “para politikalarında daha etkin bir başkan” görüntüsü vermeye mecbur olduğunu söylemesiyle piyasalarda sert dalgalanmalar gözlenmiş, dolar/TL 23 Mayıs’ta 4.9290 ile tarihi zirveyi görmüştü.

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Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından, piyasaların tepkisinin karışık olabileceğini belirterek, ilk etapta görülebilecek iyimserliklerin kısa vadeli olabileceğini söyledi.

“Ani volatiliteler yaşayabiliriz” diyen Demirtaş, piyasaların yön belirlemesinde bundan sonra verilecek mesajların etkili olacağını kaydetti.

Demirtaş, Erdoğan’ın seçim öncesi kurlardaki yükselişe de neden olan sert açıklamalarına (TCMB ve faizlere yönelik) dikkat çekerek “Hem sert söylemler, hem de seçim vaatlerinin etkisi olacaktır piyasaların yönünde… Bundan sonra atılacak adımlar, piyasaya verilecek mesajlar önemli, Erdoğan’ın tavrına bağlı olacak” dedi.

Dolar/TL Cuma günü 4.6625 seviyesinden kapandıktan sonra Asya seansında illikit piyasada 4.66 seviyesinden açıldıktan sonra 4.5870’e kadar geriledi.

Cuma günü 5.0449 seviyesinden kapanan sepet bazında TL ise 4.9730’a kadar geriledikten sonra aynı saatte 4.9917/5.0057, 5.4512 seviyesindeki euro/TL ise 5.4096/5.4124 seviyesinde bulunuyor.

BIST-100 endeksi 17 Nisan’dan 22 Haziran’a kadar geçen yaklaşık iki ayda yüzde 13.4 düştü ve Cuma günü 95,852 puandan kapandı.

Ancak dolar bazında bakıldığında endeksin kayıpların daha da keskin olduğu görülüyor. TL’nin dolar karşısındaki sert kayıpları endeksin aynı sürede dolar bazında yüzde 24.2 gerileyerek 20,497 puana kadar inmesine neden oldu.

BAKANLIKLARIN İLANI ÖNEMLİ OLACAK

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya önümüzdeki günler , “Gündem ‘Para politikalarında etkili olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz’ diyen Erdoğan’ın yeni finans ofisinin ve ekonomi bakanlarının ilanı olacaktır” dedi.

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da belirsizliğin sona ermesiyle borsada yükseliş ve dolar/TL’de düşüş görülebileceğini ancak bunun şiddet ve sürekliliğinin izleneceğini söyledi.

Piyasaların özellikle ekonomi konusundaki söylemleri, para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajların takip edeceğini belirten Turşucu, “Ekonomi yönetiminde yer alacak kadro ve isimler piyasaların bekle gör sürecinde izlenecektir. Ayrıca mecliste yasama konusunda AKP’nin bir ittifaka gitme zorunluluğu doğmuş görünüyor. Bu durum piyasalarda olumlu fiyatlamayı engellemez ancak sınırlandırabilir” dedi.

Dolar/TL küresel ticaret savaşı ve küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarıyla geçen hafta 4.60’lardan 4.75’li seviyelere yükselmiş, seçim öncesi son işlem günü olan Cuma günü ise gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yaşanan iyimserlikle 4.70’in altına gerilemişti.

Benzer iyimserlik son iki ayda 440 baz puan yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizin de gözlenmişti. Tahvil/bono piyasası son dönemde seçim öncesi artan harcamalar ve yüklü itfa döneminin baskısı altındaydı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 16.53 valörde son işlemde yüzde 16.29 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 19.31 valörde son işlem yüzde 19.18 oldu.

Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacak olmamasının piyasalar açısından olumlu olduğunu belirterek, “Erken seçim ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum… Piyasaların Erdoğan ve AKP/MHP’nin ekonomi ekibi belli olana bir karar almayacağını düşünüyorum… Piyasalar ekonomi ekibinin Şimşek ve Karahan gibi daha alışılagelmiş politikalar yanlısı isimlerin önemli görevler aldığını görmek isteyecektir” dedi.

REUTERS