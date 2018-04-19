Dolar ne kadar oldu? Yeniden yükselişe geçti! İşte 19 Nisan dolarda son durum

Dolar ne kadar oldu? Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmeler dolar fiyatlarını büyük ölçüde etkiliyor. Dün Cumhubaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar bugün yönünü yeniden yukarı çevirdi. İşte 19 Nisan dolar ve euro fiyatları...