Dolar ne zaman 2 TL olmuştu?

Türk Lirası dolar karşısında son 5 yılda yüzde 100 değer kaybetti. Dolar 2013 Ağustos'unda 2 TL'yi 2015 Ağustos'unda 3 TL'yi aşmıştı. Dolar/TL bu sabaha karşı da 4 TL'yi aştı.

ABD’nin Çin’e gümrük vergisi getirmesinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesiyle küresel hisse senedi piyasalarında görülen satışlar ve dolar/TL’de gece görülen rekor seviyelerin etkisiyle Türkiye hisse senetleri piyasasında da düşüş bekleniyordu. Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 1.2 düşüşte.

ABD’nin Çin’e gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesi ardından Japon yatırımcıların pozisyonlarını bozmasıyla dolar/TL de gece saatlerinde 4’ü aşarak rekor seviyeyi gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık protokolünü dün imzaladı. Protokole göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

‘FLASH CRASH' ETKİSİ

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan Trump'ın kararının ardından gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasında en fazla Türk Lirası'nı etkilediğini söyledi. Erkan Türk Lirası'nın kayıplarını toparlamada sorunlar yaşadığını söyledi. Erkan son tabloyu sozcu.com.tr'ye değerlendirdi: ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek gümrük vergilerini açıklamasının ve global piyasaların bu açıklamaların ardından sarsıntı geçirmesinden sonra Asya seansında TRY çiftlerinde çok sert hareketler görüldü. Bu kapsamda USDTRY kuru da 4,03 seviyesi üzerini gördükten sonraki saatlerde 3,96 üzerinde dengelendi. Tabii 4,03 seviyelerinin üzerinin kısa sürede görülmesi, ve sonrasında kurun geri çekilmesi finans piyasalarında “flash crash” olarak nitelendirilen bir hareket… Asya traderlarının aktardığı ise Japon yatırımcının JPYTRY pozisyonlarındaki “zarar kes” emirlerinin çalışmış olduğu ve bunun anlık sert harekete neden olmuş olabileceği yönünde. Ancak bize göre kur hareketinin tamamını açıklamıyor.