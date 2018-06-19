Dolar neden yükseliyor? Ticaret savaşlarının küresel piyasalara etkisi…

ABD ve Çin arasında yaşanan gümrük vergisi gerilimi gelişmekte olan ülkeleri de yakından etkiliyor. Gelişmekte olan ülke piyasaları, ticaret savaşının küresel büyümeyi durduracağı ve gelişmekte olan piyasa ihracatçıları için engel oluşturacağı yönündeki endişelerle satış baskısı altında. İki ülkeden de geri adım atılmayacağı yönünde yapılan açıklamalar gelişen ülke borsalarına ve paralarına satış getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL'de de dalgalanmalar görüldü. Yurt dışında yaşanan gelişmeler ve seçim belirsizliği nedeniyle kur 4.77 seviyesinin üzerine çıktı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi etkisini hissettirmeye başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yüzde 10 gümrük vergisi getirmekle tehdit etti. Trump Cuma günü de değeri 50 milyar dolar olan ithal Çin malı 800’den fazla ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıklamış, Çin de ABD’den ithal 659 kalem ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

İki ülke arasında yaşanan ticaret gerilimi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel bugüne yükselişle başlayan dolar/TL 4.77 seviyesinin üzerine çıktı. Analistler, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti. Teknik açıdan dolar/TL’de 4,65 – 4,75 bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

“ABD’NİN ÇİN HAMLESİ KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALMA İŞTAHINI AZALTTI”

Konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan GCM Forex Mankul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinden önceki son haftaya girildiğini ve belirsizlik havasının piyasalara hakim olduğunu söyledi.

Bu durum genel olarak Türk varlıkları üzerinde bir baskı yarattığını söyleyen Enver Erkan, “Özellikle TRY cinsi tahvil faizlerinde görülen yükseliş dikkat çekiyor. Hazine'nin bu haftaki borçlanmalarında faizler son zamanların en yüksek seviyelerine gerçekleşiyor ve bugün de 3 Hazine ihalesi izlenecek. 2 yıllık tahvil faizimiz %19,12'de, 10 yıllık tahvil faizimiz ise %17 bandını geçmiş durumdadır. Hazine daha maliyetli borçlanıyor, ihaleler sonrasında borçlanma faizlerimizde artış devam edebilir. Küresel faktörler de kurun aşağı gelmesini engelliyor. DXY güçlü, bunun yanında ABD'nin Çin'e 200 milyar USD'lik yeni gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik açıklamanın etkisiyle küresel piyasalarda risk alma iştahı azaldı. Bu da gelişen ülkeler üzerinde geçen haftadan süregelen baskıyı artırdı ve TRY de çoğu EM para birimi gibi zayıflamaktadır. Geçen hafta Fed ve ECB'nin açıklamalarının kolay ve ucuz paradan çıkış olarak algılanması ile birlikte EM'lerde başlayan satış rüzgarı devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

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“ABD SENATOSUNDAN GEÇEN TASARI OLUMSUZ”

ABD ile olan F-35'ler konusundaki belirsizlik de piyasalar açısından rahatsız edici olduğunu belirten Enver Erkan, “Senato'nun F-35'lerin Türkiye'ye satışını engelleyen maddeyi de içeren yasa tasarısını geçirmesi olumsuz. Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde ise “Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği” belirtiliyor. Bu gerekçelerden dolayı F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye’ye satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm yer alıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Rusya'dan S-400'lerin alındığını, bu konunun kapanması gerektiğini belirtti ve ABD'nin F-35 kararına tepki gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“4.77-4.80 GİBİ RAKAMLARA YAKLAŞMAK İSTEYEBİLİR”

“Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu değerlendirdiğimizde 4,6750 – 4,71 bölgesi önemlidir.” diyen Erkan şöyle devam etti:

Kur ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Bu düşünce yapısı ile birlikte 4,7425 başta olmak üzere 4,7740 ve 4,8050 gibi rakamlara yaklaşmak / ulaşmak isteyebilir. Özellikle de 4,8050 üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili çıkışın daha da güçlenmesine imkan tanıyacağı gibi tarihi zirve 4,9253 seviyesinin bu aşamada tekrar gündemde yer almasını sağlayabilir. Aksi takdirde 4,6750 – 4,7100 bölgesine doğru geri çekilme / tepki izlenebilir. USDTRY kuruna yönelik kısa vadeli tepkilerin devam edebilmesi içinse, 4,6750 – 4,71 bölgesi altındaki fiyatlama davranışına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

YURT DIŞINDAKİ GELİŞMELER VE İÇERİDE DÖVİZ TALEBİ YÜKSELTİYOR”

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, “FED'in son faiz artırımı ve bu yıl 4 faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi sonrası özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybının arttığını söyledi.

“İçeride ise seçim belirsizliğinin yanı sıra makro göstergelerin bozulması bizi daha kırılgan hale getirdi.” diyen Nalbantlı şöyle konuştu:

CDS’ler 324’e geldi. CDS; borçların ödenmeme riskine karşı sigorta maliyetidir. Yani CDS yükseldikçe borç ödenmeme riski artıyor demektir. Yılbaşından bu yana 150’den 324’de yükseldi. 2018 ŞUBAT- ARALIK döneminde Kamu sektörünün 19.8 milyar dolar, Özel sektörün 73.6 milyar dolar dış borç geri ödemesi olacak. Toplamda 93.4 milyar dolar. Genel olarak bu ödemeler Mayıs-Haziran döneminde toplanıyor. Bunun dışında reel kesimin 223 milyar dolar döviz açığı var. Kur yükseldikçe bu açık artıyor. Kurların yükseldiğini gören şirketler, döviz alıp açık pozisyonlarını kapatmak istiyorlar. Böylece bu döviz talebi kurların daha da yükselmesine yol açıyor. Diğer tarafta da hane halkları ülke içindeki riskleri görüp döviz alıyorlar. Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında kur yükselmesine rağmen düşüş olmuyor. Özetle; seçim belirsizliği, yurt dışındaki gelişmeler, içeride oluşan döviz talebi dolarda yeniden yükselişe neden oluyor. Teknik olarak kur 4.68'in üzerinde kaldığı sürece 4.80 seviyesini görebilir.

KÜRESEL PİYASALARI DA ETKİLEDİ

ABD’de hisseler Başkan Donald Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi uyguması ile düşüşle başladı. Bu vergi tabanının 200 miylar dolara yükseltileceği haberleriyle ise bugün de düşüşün sürmesi öngörülüyor.

Avrupa tarafında, azalan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında düşüşler görülürken, avro/dolar paritesi 1,1620 seviyesinde yatay seyretti.

Analistler, bugün ECB’nin düzenlediği ve devam etmekte olan Merkez Bankacılığı Forumu’nda Başkan Mario Draghi’nin bir konuşma yapmasının beklendiğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bugün azalan risk iştahı ve buna bağlı olarak yenin dolar karşısındaki yükselişinden negatif etkilenen Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kaybederken, Trump’ın açıklamaları ile sert düşen Çin’de Şanghay bileşik endeksinde değer kaybı yüzde 3’ü aştı.