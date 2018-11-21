Dolar /TL ne kadar oldu? (21.11.2018)

Dolardaki zayıf seyir ve TL'ye yönelik iyimserlikle geçen hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çeviren dolar/TL bugün güne 5.39 civarında başladı.

Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30’un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor.

Bankacılar TL’deki değer kaybının benzer para birimlerine göre bir miktar daha kuvvetli olduğunu, TL’deki satış baskısının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enflasyona yönelik açıklaması sonrası görüldüğünü belirttiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım ve Aralık aylarında ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalanacağının düşündüğünü söyledi.

REUTERS