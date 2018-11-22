Dolar/TL ne kadar oldu? (22.11.2018)

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile geçen hafta 5.50'li seviyeleri test eden dolar /TL, bugün 5.30 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Bankacılar kurda önceki günkü sert yükseliş ve dünkü sert düşüş ardından bu sabah itibarıyla sınırlı bir iyimserlik dışında anlamlı bir hareket görülmediğini ve ABD’deki Şükran Günü tatili ile birlikte bugün daha sakin bir seyir öngördüklerini belirttiler.

Bankacılar ayrıca iç siyasi gündemin de yakından izlendiğini, yerel seçim öncesi ittifak arayışları ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugünkü açıklamalarının piyasada takip edileceğini belirttiler.

Albayrak bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda saat 11.00’de başlayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunacak. Bugünkü görüşmeler ile birlikte bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri de tamamlanacak.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün gerçekleştirdiği görüşme sonrası iki partinin yerel seçimde ittifak yapma konusunda daha olumlu bir aşamada olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmiş ve bu görüşmenin ardından iki parti yetkilileri yerel seçim ittifak imkanları için görüşmelere başlamıştı.

Piyasalarda yerel seçime ilişkin hazırlıklar izlenmeye devam ederken bugün iç piyasada açıklanacak Kasım ayı tüketici güven endeksi verisi de bugün takip edilecek. Öte yandan bugün TCMB’nin açıklayacağı haftalık para ve banka istatistiklerini de piyasada izlenecek.

Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30’un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor. İlgili bant aşağı veya yukarı olarak kalıcı olarak henüz kırılmadı.

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine’nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

Küresel büyümenin yavaşlama sinyalleri verdiği bir ortamda ABD’de artan faiz oranları ve tırmanan ticaret gerilimleri finansal piyasaları endişelendirse de, Asya borsaları temkinli şekilde yükselirken, petrol hafta başında sert düşüş kaydettikten sonra toparlanıyor.

Analistler, doların orta vadedeki yönünü Fed’in parasal sıkılaştırma seyrinin belirleyeceğine inanıyorlar.

Fed’in Aralık ayında bu yıl dördüncü kez faiz artırımı yapması bekleniyor. Ancak yatırımcılar, Fed’in ABD’yi yavaşlama riskine sokmadan kaç faiz artırımı yapabileceğini sorgulamaya başladı.

Salı günü yayınlanan Reuters anketine göre analistler, Fed’in gelecek yıl üç artış yapmasını ve faiz oranlarını 2019 sonuna kadar yüzde 3.00-3.25’e yükseleceğini tahmin ediyorlar. Ankete göre ekonomistler önümüzdeki iki yıl içinde ABD’de resesyon olasılığını yüzde 35’e yükseltti.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.39 valörde son işlemler ise yüzde 17.25 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.91 seviyesinde gerçekleşti, valörde ise bileşik getiri yüzde 21’e yaklaştı.

REUTERS