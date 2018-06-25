Dolar ve euro ne kadar oldu? Seçim sonuçlarının ardından dalgalı seyir! İşte 25 Haziran döviz kuru

Siyasi belirsizlik dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi ile sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı seçilirken; milletvekili seçimlerinde AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde ediyor. Seçim sonuçları ardından dolar/TL 4.58'i görmüştü. Ancak daha sonra yeniden yükselişe geçti. Peki 25 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Doların seçim sonuçlarına tepkisi pozitif olmuş ve 4.58’e kadar gerilemişti ancak gündüz yeniden yükselerek 4.72’ye çıktı. Şuan ise 4.68’den işlem görüyor. Dolar için ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…” ifadelerini kullandı. Ancak saatler sonra Dolar/TL 4,58 seviyelerinden 4,68 seviyelerine yükselerek ‘bu nasıl kutlama’ dedirtti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

EKONOMİDE ŞİMDİ NE OLACAK?

Erken seçim sonucunu yorumlayan Sözcü Gazetesi yazarlarından Murat Muratoğlu, “Erdoğan Kendi enkazını kendisi devraldı. İstikrar devam ediyor gibi görünüyor da hangi istikrar. Erdoğan ile yatırımcılar arasında kolay kolay onarılmayacak güven bunalımı var.” dedi.

Piyasaların seçim sonucunu kutlamadığını belirten, Muratoğlu, “Piyasalar seçim sonucunu kutlamadı. Ne dolar düştü. Ne borsa coştu. Sahi ne olması bekleniyordu? Aynı şeyleri düşünürsen aynı şeyleri yaparsın. Aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçlara katlanırsın. Vatandaş aynı şeyleri düşündü, aynı şeyi yaptı, aynı kişilere yetkiyi verdi. Ne olabileceğini göremedi. Sürprizi bozmayayım ben iyisimi… Beraber seyredelim filmi… Bakalım ne olacak!” ifadelerini kullandı.