Son dakika… Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi

Gece saatlerinde Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi. Gece saat 00:35 itibariyle ABD doları 4,9796'ya, Euro'da 5,8187 bandına yükseldi. Hızlı bir şekilde yükselen Dolar ve Euro ilerleyen dakikalarda düşüşe geçti. Ancak sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen Dolar, 06:40 itibariyle 4,9'u geçti. Aynı dakikalarda Euro ise 5,73 bandındaydı.

Dolar ve Euro gece yarısı hızlı bir yükselişle tarihi rekorunu yeniledi. Gece yarısı nedeni bilinmeyen bir yükselişle rekor kıran Dolar ve Euro daha sonra düşüşe geçti. Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen Dolar, 4,9 bandını birkez daha geçti. Dolar dün 4.80’ler seviyesinde seyretmişti. Pazartesi günü Erdoğan tarafından yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından doların TL karşısında yükseldiği görülmüştü. İLGİLİ HABER Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması!