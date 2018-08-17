Dolar yeniden yükselişe geçti! Dolar ne kadar oldu?

Dolar kurundaki düşüş kısa sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir tehdit geldi. Dolar yeniden yükselişe geçti. Öte yandan BDDK kur ataklarına karşı yeni bir önlem aldı. Bu önlemin döviz kuruna etki etmesi bekleniyor. Doların ateşini düşürmek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalar yapmış, Merkez Bankası, BDDK bazı önlemler açıklamış ve Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını açıklamıştı. Ancak ABD tarafından yapılan açıklamalar da Türkiye'ye yönelik yaptırımların artırılacağı sinyalinin verilmesi ve mahkemenin Rahip Andrew Brunson'ın talebini bir kez daha reddetmesi doların yeniden yükselmesine neden oldu.

Dolar an itibariyle alış 6,0624 satış 6,0892 TL oldu. Euro ise alış 6,9884 satış 6,9884 TL oldu. Döviz kurlarının tarihi bir rekor kırması sonucu Türkiye ekonomisi dünyanın gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump’tan bugün Brunson’ın talebinin reddedilmesi sonucu yeni bir açıklama geldi. Trump, “Bizim insanımızı bizden alamazsınız. Ne olacağını göreceksiniz.” ifadelerini kullanarak Türkiye’yi adeta tehdit etti. Türkiye’nin ekonomik krize yönelik attığı son adım BDDK’dan geldi. BDDK, kurdaki spekülatif hareketlenmeleri önlemek için bir önlem daha aldı. BDDK'nın önlemine göre, bankaların Türk Lirası alım işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

“TÜRKİYE İLE BAŞLAYAN EKONOMİK HADİSELER DİĞER TARAFLARA SIÇRAYABİLİR”

ABD Merkez Bankası (FED) eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, “Bugün Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, her geçen gün dış basında daha fazla raporda ‘acaba Türkiye’de yaşananlar diğer gelişen ekonomilere de sıçrayacak mı?’ şeklinde büyük bir kaygı yarattı. Türk Lirası değer kaybettikçe Rus Rublesi, Brezilya Reali, Arjantin Pezosu da değer kaybediyor. Artık herkes bir sepette. Sadece gelişen ekonomilerle sınırlı değil bu. Raporlar hazırlanıyor; ‘şu bankanın, bu bankanın Türkiye riski ne kadar?’ diye. Bütün bu raporlar çıktıkça bu kez euro ile ilgili tedirginlik başladı. Son günlerde euro-dolar paritesinde düşüş gördük yani euro değer kaybetti. Türkiye’den dolayı değer kaybetti. Çünkü komşusu, en önemli ticaret partnerlerinden biri. Dün akşam Amerikan piyasalarında da bir Türkiye kaygısı vardı. Çünkü şu anda 2008 krizinden sonra dünya finansal piyasalarında müthiş bir balon var, varlık balonu yaşanıyor. Bu balonu bir iğne patlatabilir. O iğne Türkiye ile başlamış olan ekonomik hadiselerin diğer taraflara sıçraması şeklinde olabilir. Amerika’da bundan dolayı tedirgin olabilir. Ben iddia ediyorum, bir sonraki ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının tutanaklarında Türkiye’ye önemli miktarda yer ayrıldığını göreceğiz. FED yetkililerinin Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini göreceğiz” dedi.

DHA