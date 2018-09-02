Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz ve ardından doların sürekli artması yeni elçilik binası inşaatını etkilemedi. Gece gündüz çalışma sürüyor. Zeminin ilk katı göründü.

Papaz krizi, ambargo restleşmeleri ve doların artmasına rağmen Çukurambar semtinde yapımı devam eden ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği binası hızla yükseliyor. Geceli gündüzlü süren hummalı çalışma sonucu, zeminin ilk kat iskeleti ve demir kolonları görüldü. Binanın 2019 yılında bitirilmesi planlanıyor. Büyükelçilik kompleksinde ABD deniz piyadeleri için de ayrı bölüm olacak ve güvenlik, piyadeler tarafından sağlanacak.

88 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

ABD Büyükelçiliği binası yerleşkesinin de bulunduğu parsel, 24 Mayıs 1983 günü Danışma Meclisi'nde benimsenen ‘Atatürk Orman Çiftliği arazisinden, 186 bin 441 metrekarelik kısmın satılması hakkında kanun' ile Atatürk Orman Çiftliği'nden koparılmıştı. Arazi daha sonra parsellere bölünüp, Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildi. Gazi Üniversitesi de 2014'te kendi payını TOKİ'ye devretti. TOKİ arsayı ABD misyonuna büyükelçilik binası yapılması için 11 Nisan 2014'te 88 milyon dolara sattı. 3 yıl sonra da arazide inşaat başladı.